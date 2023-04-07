Про це 24 Каналу заявив російський політолог Аббас Галлямов. Він додав, що для російського диктатора буде краще, якщо він повторить долю сербського президента Слободана Мілошевіча.

Дивіться також Путін – параноїк у важкому стані: яких російських монстрів наслідує диктатор

З Путіним покінчать швидко

Галлямов провів паралелі з книгою Джеймса Фрезера "Золота гілка", де згадувався "Цар Дощів", якому одноплемінники розпорювали живіт через те, що він не міг уберегти від посухи.

"З історії ми знаємо, що правитель, влада якого була фактично необмежена, коли ставав старим і немічним та вважалось, що боги його покинули, і тоді його вбивали власні піддані. Або ж, коли з плем'ям траплялась якась біда, то вони вбивали правителя, бо вважали його причиною негараздів", – зазначив російський політолог.

Аббас Галлямов про можливий держпереворот у Росії: дивитись відео

За його словами, немає жодних підстав вважати, що Путіна омине така доля. Передумовами цього є постійні невдачі російської армії на полі бою та те, що "війна вже фактично перейшла на територію Росію": диверсійні групи у Брянській області, вибухи в кафе в Санкт-Петербурзі тощо.

У той момент, коли слабкість Путіна стане занадто очевидною, то з ним покінчать так само швидко, як в Румунії покінчили з Чаушеску. Для Путіна ж краще, щоб його, як і Мілошевіча, видали в Гаагу,

– наголосив Галлямов.

Російський політолог додав, що Чаушеску розстріляли не протестувальники, а власне оточення – румунські військові, які "годувались" протягом усіх цих років.

Влада Путіна в Росії хитається