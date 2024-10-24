Экс-глава Ми-6 предположил, кто может заменить Путина после возможного переворота

Сложно сказать, что может произойти после устранения диктатора Владимира Путина. Но вокруг него есть влиятельные лица, поэтому кто-то из них станет преемником.

Вполне вероятно, что этим человеком станет определенное лицо из "тусовки ФСБ", которое является очень близким к Путину. Больше 24 Каналу рассказал бывший глава британской разведки Ми-6 Ричард Дирлав.

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Кто может заменить Путина

По мнению экс-главы Ми-6, если в России произойдет мятеж против Владимира Путина, его преемником может стать бывший глава ФСБ Николай Патрушев.

Много лет назад я с ним имел дело. Он у власти уже давно,

– подчеркнул Дирлав.

Если в России произойдут политические изменения, они будут зависеть от характера ситуации – или какого-то события внутри Кремля, или каких-то действий с участием генштаба российской армии.

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Россию может ждать "дворцовый переворот", где произойдет смена власти. Но даже после устранения Путина российская политика в отношении войны в Украине может не измениться.

Есть часть людей, которая считает, что эта война настолько разрушительна для российского потенциала в среднесрочной и долгосрочной перспективе, что должен быть какой-то выход из нее,

– констатировал Ричард Дирлав.

Напомним, Владимир Путин цинично заявил, что все страны БРИКС нацелены на то, чтобы война в Украине закончилась мирным путем и как можно быстрее.