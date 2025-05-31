В Кремле обсуждают замену Путину: СМИ рассказали, кто может стать новым президентом России
- В Кремле рассматривают план замены Путина, ключевую роль в котором играет Михаил Ковальчук, с продвижением кандидатуры дочери Путина, Екатерины Тихоновой, на пост президента.
- Ковальчук, считаясь вторым человеком в России, имеет значительное влияние на медиа и другие ключевые отрасли, в частности контролирует Росатом, Роскосмос, Газпромбанк, и другие организации.
В Кремле, похоже, разрабатывают план замены власти. Ключевую роль в продвижении идеи играет Михаил Ковальчук, который неофициально считается "человеком №2" в стране.
Ковальчук лоббирует кандидатуру дочери Путина, как его преемницы, сообщает 24 Канал со ссылкой на российский инсайдерский паблик ВЧК-ОГПУ.
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Что известно об идее замены Путина на дочь
Так, сразу несколько источников издания утверждают, что идею смены власти в России продвигают Михаил Ковальчук при поддержке своего брата Юрия – "банкира Путина" и одного из ближайших к президенту олигархов.
Они считают, что преемницей Путина должна стать вторая дочь диктатора – 38-летняя Екатерина Тихонова. Сейчас Ковальчук пытается убедить как Путина, так и саму Тихонову, что этот план является единственно правильным.
Екатерину Тихонову рассматривают как нового президента России / фото из открытых источников
Собеседники паблика утверждают, что в разговорах 2026 год звучит как время, когда Путин может поднять тему нового президента. Ожидается, что Екатерина Тихонова будет баллотироваться как независимый кандидат, хотя на самом деле с полной поддержкой Кремля.
Кто такой Михаил Ковальчук и какова его роль в России
СМИ пишут, что Михаил Ковальчук сейчас является реальным вторым человеком в стране, доверенным лицом Путина, персоной, которая во многом определяет настоящее и будущее России. Сейчас под его контролем большинство ведущих СМИ, а его влияние только растет.
Российские олигархи, в частности Алишер Усманов, якобы готовятся передать контроль над своими медиаактивами структурам Ковальчука. В то же время нынешний министр обороны России Белоусов также считается его человеком.
Сейчас под контролем Михаила Ковальчука находится Росатом, вокруг которого сейчас ведется проверка, в частности сделки по покупке уранового месторождения в Казахстане, которая сопровождалась масштабными кражами. Эта же компания причастна к созданию российского "теневого флота".
Под управление Ковальчука также переходит Роскосмос. Источники отметили, что он обвиняет во всех провалах экс-генерального директора Роскосмоса Дмитрия Рогозина и тоже видит последнего в тюрьме.
Ковальчук получил и Объединенную судостроительную корпорация, Газпромбанк, Курчатовский институт.
"К этому можно добавить, что Ковальчук полностью завладел "разумом Путина", его новая идеология, по сути, идеология Ковальчука. Ковальчук определяет и окружение Путина", – пишет ВЧК-ОГПУ.