Экс-работник КГБ и Службы внешней разведки России Сергей Жирнов перечислил 24 Каналу, кто может занять место Путина.

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"Заменить Путина может кто угодно, потому что мы 23–24 июня убедились, что нет никакого президента России. Когда пошел Пригожин, все спрятались по норкам", – констатировал Жирнов.

Кто может занять место Путина: смотрите видео 24 Канала

Так, российского диктатора может заменить любой чиновник из государственной обоймы:

глава госдумы Вячеслав Володин;

глава совета федерации Валентина Матвиенко;

премьер-министр Михаил Мишустин;

мэр Москвы Сергей Собянин;

секретарь совета безопасности Николай Патрушев;

заместитель председателя совета безопасности Дмитрий Медведев.

Что произошло 23–24 июня

Глава ЧВК "Вагнера" Евгений Пригожин, в последнее время много конфликтовавший с российским минобороны, объявил "марш справедливости" военному руководству после якобы удара по тылам его наемников.

Во время мятежа вагнеровцы установили контроль над Ростовом-на-Дону, Воронежем и несколькими дорогами, ведущими на Москву. Однако после телефонного разговора с Александром Лукашенко Пригожин неожиданно свернул "путч".

Боевики, отказавшиеся подписывать контракт с минобороны, отправились в Беларусь, где напрягали ситуацию на границе со странами ЕС.

Судьба предводителя вагнеровцев долгое время была неизвестна – Пригожин записывал видеообращения, правдивость которых была под вопросом. В конце концов вечером 23 августа, ровно через два месяца после "переворота" в России, Пригожин разбился на собственном самолете в Тверской области.

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