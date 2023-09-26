Экс-работник КГБ и Службы внешней разведки России Сергей Жирнов перечислил 24 Каналу, кто может занять место Путина.
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"Заменить Путина может кто угодно, потому что мы 23–24 июня убедились, что нет никакого президента России. Когда пошел Пригожин, все спрятались по норкам", – констатировал Жирнов.
Кто может занять место Путина: смотрите видео 24 Канала
Так, российского диктатора может заменить любой чиновник из государственной обоймы:
- глава госдумы Вячеслав Володин;
- глава совета федерации Валентина Матвиенко;
- премьер-министр Михаил Мишустин;
- мэр Москвы Сергей Собянин;
- секретарь совета безопасности Николай Патрушев;
- заместитель председателя совета безопасности Дмитрий Медведев.
Что произошло 23–24 июня
Глава ЧВК "Вагнера" Евгений Пригожин, в последнее время много конфликтовавший с российским минобороны, объявил "марш справедливости" военному руководству после якобы удара по тылам его наемников.
Во время мятежа вагнеровцы установили контроль над Ростовом-на-Дону, Воронежем и несколькими дорогами, ведущими на Москву. Однако после телефонного разговора с Александром Лукашенко Пригожин неожиданно свернул "путч".
Боевики, отказавшиеся подписывать контракт с минобороны, отправились в Беларусь, где напрягали ситуацию на границе со странами ЕС.
Судьба предводителя вагнеровцев долгое время была неизвестна – Пригожин записывал видеообращения, правдивость которых была под вопросом. В конце концов вечером 23 августа, ровно через два месяца после "переворота" в России, Пригожин разбился на собственном самолете в Тверской области.
Путину страшно в России и мире: последние новости
- На фоне мятежа покойного Пригожина, рейда российских добровольцев и недовольства собственных граждан Путин решил усилить росгвардию. Диктатор подписал закон об оснащении своей армии тяжелой техникой.
- Путин настолько боится своих граждан, что второй год подряд отменил "прямую линию" с ними. Речь идет об общении с россиянами в прямом эфире с ответами на их вопросы.
- Еще весной Международный уголовный суд в Гааге выдал ордер на арест Путина за депортацию украинских детей на территорию России. Теперь диктатор боится высунуть нос даже в те страны, которые не ратифицировали Римский устав, такие как Турция.