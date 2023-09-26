Експрацівник КДБ та Служби зовнішньої розвідки Росії Сергій Жирнов перелічив 24 Каналу, хто може посісти місце Путіна.
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"Замінити Путіна може хто завгодно, тому що ми 23–24 червня переконались, що нема ніякого президента Росії. Коли пішов Пригожин, усі сховались по нірках", – констатував Жирнов.
Хто може посісти місце Путіна: дивіться відео 24 Каналу
Так, російського диктатора може замінити будь-який чиновник з державної обойми:
- голова держдуми Вячєслав Володін;
- очільниця ради федерації Валєнтіна Матвієнко;
- прем'єр-міністр Міхаіл Мішустін;
- мер Москви Сєргєй Собянін;
- секретар ради безпеки Ніколай Патрушев;
- заступник голови ради безпеки Дмітрій Медведєв.
Що сталось 23–24 червня
Очільник ПВК "Вагнера" Євгеній Пригожин, який останнім часом багато конфліктував з російським міноборони, оголосив "марш справедливості" військовому керівництву після нібито удару по тилах його найманців.
Під час заколоту вагнерівці встановили контроль над Ростовом-на-Дону, Воронежем і кількома дорогами, що ведуть на Москву. Однак після телефонної розмови з Алєксандром Лукашенком Пригожин несподівано звернув "путч".
Бойовики, які відмовились підписувати контракт з міноборони, вирушили до Білорусі, де отаборились у кількох місцях і напружували ситуацію на кордоні з країнами ЄС.
Доля ватажка вагнерівців тривалий час була невідома – Пригожин записував відеозвернення, правдивість яких була під сумнівом. Зрештою ввечері 23 серпня, рівно за два місяці після "перевороту" в Росії, Пригожин розбився на власному літаку у Тверській області.
Путіну страшно в Росії та світі: останні новини
- На тлі заколоту покійного Пригожина, рейду російських добровольців і невдоволення власних громадян Путін вирішив посилити росгвардію. Диктатор підписав закон про оснащення своєї армії важкою технікою.
- Путін настільки боїться власних громадян, що другий рік поспіль скасував "пряму лінію" з ними. Ідеться про спілкування з росіянами в прямому ефірі з відповідями на їхні запитання.
- Ще навесні Міжнародний кримінальний суд у Гаазі видав ордер на арешт Путіна за депортацію українських дітей на територію Росії. Тепер диктатор боїться висунути носа навіть у ті країни, що не ратифікували Римський статут, як-от Туреччина.