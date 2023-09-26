Експрацівник КДБ та Служби зовнішньої розвідки Росії Сергій Жирнов перелічив 24 Каналу, хто може посісти місце Путіна.

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"Замінити Путіна може хто завгодно, тому що ми 23–24 червня переконались, що нема ніякого президента Росії. Коли пішов Пригожин, усі сховались по нірках", – констатував Жирнов.

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Так, російського диктатора може замінити будь-який чиновник з державної обойми:

голова держдуми Вячєслав Володін;

очільниця ради федерації Валєнтіна Матвієнко;

прем'єр-міністр Міхаіл Мішустін;

мер Москви Сєргєй Собянін;

секретар ради безпеки Ніколай Патрушев;

заступник голови ради безпеки Дмітрій Медведєв.

Що сталось 23–24 червня

Очільник ПВК "Вагнера" Євгеній Пригожин, який останнім часом багато конфліктував з російським міноборони, оголосив "марш справедливості" військовому керівництву після нібито удару по тилах його найманців.

Під час заколоту вагнерівці встановили контроль над Ростовом-на-Дону, Воронежем і кількома дорогами, що ведуть на Москву. Однак після телефонної розмови з Алєксандром Лукашенком Пригожин несподівано звернув "путч".

Бойовики, які відмовились підписувати контракт з міноборони, вирушили до Білорусі, де отаборились у кількох місцях і напружували ситуацію на кордоні з країнами ЄС.

Доля ватажка вагнерівців тривалий час була невідома – Пригожин записував відеозвернення, правдивість яких була під сумнівом. Зрештою ввечері 23 серпня, рівно за два місяці після "перевороту" в Росії, Пригожин розбився на власному літаку у Тверській області.

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