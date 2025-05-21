"Остановить Путина можно уже сегодня": что для этого нужно

Европа и Соединенные Штаты могут очень легко остановить Владимира Путина. Более того, они знают, как это сделать – надо давить на его слабое место.

Об этом в эфире 24 Канала рассказал военный эксперт, соучредитель Консорциума оборонной информации Михаил Самусь. Он отметил, что надо просто прекратить возможность зарабатывать Россией деньги и на этом все закончится – без денег путинский режим не сможет попросту физически нанимать солдат.

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Без чего Россия не сможет воевать

Военная машина, которая сейчас существует в России, создана на европейских технологиях за европейские деньги. С 2010 года Европа передавала все технологии, которые Москва просила. Rheinmetall построил в России самый современный тренажерный комплекс, в который заходила российская бригада и готовилась сразу к задачам, которые потом выполняла и на Донбассе, и в Крыму, и уже во время полномасштабного наступления.

Сейчас говорить о том, что прекращение войны против Украины ставит Европу в опасность – извините, а вы, где были с 2008 года, почему вы не дали Украине и Грузии вступить в НАТО,

– сказал Самусь.

Говорим честно, сейчас все страны вместе должны готовиться к войне реально, а не просто на словах. В то же время новый состав Еврокомиссии назначил только в ноябре в 2024 году первого еврокомиссара по вопросам обороны.

По словам соучредителя Консорциума оборонной информации, Путина можно очень легко остановить и Европе, и Соединенным Штатам – надо вести эмбарго на российскую нефть и прекратить торговлю. Ведь Европа до сих пор закупает российский газ и потребляет российскую нефть.

Никаких теневых флотов нет. Все эти российские танкеры видны. Надо прекратить возможности России зарабатывать деньги, потому что и военная машина, которая напала на Украину, была выращена за европейские деньги,

– добавил Самусь.

Трамп тоже знает как остановить Путина, однако у него есть в окружении несколько групп: одни бизнесмены, которые пытаются начать зарабатывать деньги на России, а есть другие, которые говорят Трампу, что надо добиться прекращения активной военной деятельности России, потому что Москва это прокси Китая.