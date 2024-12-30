Ведущий канала "Ходорковский Live" Сергей Асланян рассказал 24 Каналу, что Путину не имеет смысла что-то объяснять своему населению и хоть как-то прилично выглядеть в глазах россиян. В то же время Кремль планирует в 2026 году поставить точку в войне, и это подтверждают российские финансовые документы.

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Относятся как к наместнику Бога

"У президента в демократической стране есть электорат, с которым нужно найти общий язык. Однако в России у населения к власти нет вопросов, ей только поклоняются. В России население – это стадо, которому нужен кнут и пряник", – отметил ведущий канала "Ходорковский Live".

Сейчас все кризисы в России, по его словам, – человек погиб на войне, прорвало трубу, нет денег, чтобы платить коммуналку, выгнали с работы и т.д – решаются на уровне губернатора. Именно ему высказываются претензии.

К Путину обращаются совсем по-другому – как к наместнику Бога на земле. К нему российский народ апеллирует коленопреклоненно, к нему подползают за милостями,

– сказал он.

С западной точки зрения, где нет представления об узурпации власти, считается, что у Путина должна быть ответственность перед населением, которое погибает на войне в Украине. Однако у него нет, по мнению Асланяна, не то что ответственности, даже сочувствия. В Кремле уверены, что ни за что отвечать они не будут.

Историю с азербайджанским самолётом, который упал в Казахстане из-за возможного обстрела его вблизи Грозного, считает ведущий, объяснять россиянам не нужно. Однако президенту Азербайджана надо объяснить, потому что он первый, кто поставил требования перед Путиным: извиниться за сбитие самолета, заплатить компенсацию и наказать виновных.

В России ему бы никто не задал бы такие вопросы – они даже не возникают ни у кого. Чем бы ни закончилась война, как бы не развивались события в пользу Путина или против него, как отметил ведущий, россиян это не касается.

Поэтому что-то объяснять населению, выстраивать с ним диалог, великий самодержец не будет. Диалог в России во все времена был один: крепостных по выходным превентивно пороть на конюшне. До сегодняшнего дня взаимоотношения власти с крепостными не изменились,

– подчеркнул Сергей Асланян.

К слову, министр иностранных дел Украины (2007 – 2009) Владимир Огрызко отметил, что заявления Путина о готовности к "компромиссу" в войне в Украине связаны с очень тяжелыми экономическими проблемами России. В стране останавливаются целые отрасли экономики, растет инфляция, а также действуют санкции. Поэтому Путин, по его словам, выставляет себя "миротворцем", и это его реакция на сложную ситуацию в российской экономике.