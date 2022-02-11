Такое решение было принято после нескольких предупреждений и даже визита главы Министерство иностранных дел Великобритании в Москву. Остается вопрос, насколько опасны для Кремля, а главное для путинского окружения, британские санкции.

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Катастрофа для России

Еще пару недель назад премьер Британии Борис Джонсон неоднократно повторял, если Россия решится на новое вторжение в Украину это станет катастрофой, в первую очередь для самой России.

После того, как этот сигнал не был услышан в Москве, Лондон пошел на поставки оружия в Украину и переброску своих войск в страны Восточной Европы.

Более того! Именно Лондон сегодня тратит на оборону больше, чем другие европейские страны НАТО.

Путина предупреждали

Немного спустя министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс предупреждала уже ближайшее окружение Путина. Трасс анонсировала принятие таких поправок к санкционному закону, которые Кремлю и не снились.

Еще неделю назад она предупреждала, что в случае принятия закона путинским олигархам, чиновникам и даже зарубежным компаниям, которые связаны с российским правительством "негде будет спрятаться".

Но в Кремле и этот посыл не услышали. Отметив лишь то, что из Москвы последует какой-то ответ. Лиз Трасс поехала в Москву на встречу с главой российского МИД. И этот визит запомнится Кремлю надолго.



В Кремле не услышали посыл / Фото Getty Images

"Гарантии безопасности" для России

Во время итоговой пресс-конференции Лиз Трасс неожиданно предложила Лаврову свой сценарий получения Россией "гарантий безопасности". Называется он просто – Будапештский меморандум.

Глава британского МИДа заявила, что если Россия, как подписант гарантий для Украины, выполнит все его пункты, то никакой угрозы Кремлю не будет.

Потому не стоит ли вернутся не к минским соглашениям, а к куда более основополагающему документу?

В ответ Сергей Лавров лишь нервно заявил, что его диалог с Лиз Трасс выглядел как беседа немого с глухим. На что Трасс загадочно улыбнувшись ответила – в этом диалоге я точно не была немой.

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Великобритания готова ввести санкции против России

Не успела Лиз Трасс вернутся в Лондон, как ее родной парламент проголосовал за резкое ужесточение санкций против России. Великобритания готова ввести весь спектр ограничений, если Кремль решится на новое вторжение в Украину.

Даже если говорить о законе в общих чертах, он уже поражает спектром сфер, которые Лондон готов задушить санкциями. Отныне Великобритания может вводить санкции против российских компаний и физических лиц в стратегически важных секторах экономики:

химический;

оборонный;

добывающая промышленность;

информация;

связь;

цифровые технологии;

финансовые услуги.

Если говорить подробнее, то становится еще интереснее. По сути новые поправки в британский закон максимально расширяют перечень тех, кто, по мнению Лондона, вовлечен в дестабилизацию ситуации в Украине.



Кремль ждут мощные санкции Великобритании / Фото Getty Images

Кто попадает под обвинение

Итак, кто же теперь подпадает под обвинение – причастен к агрессии против Украины. Первая категория это те, кто напрямую вовлечен в дестабилизацию в Украине:

вся кремлевская верхушка, принимающая решения;

боевики на Донбассе;

те, кто их покрывает и снабжает;

даже российские политики, которые делают агрессивные заявления, которые могут повлечь за собой дестабилизацию.

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Вторая категория

Вторая категория – те, кто предоставляет финансовые услуги, технологии и ресурсы, которые могут содействовать дестабилизации в Украине.

Здесь британцы передают "привет" всем, кто вкладывает деньги в пророссийские проекты в Украине, повару Путина – Пригожину, который отправляет своих боевиков "Вагнера" на Донбасс. Кроме того, всем российским компаниям, которые так или иначе связаны с оккупантами в Крыму и на Донбассе.

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Третья категория

Третья категория – те, кто мешает работе международных организаций в Украине. Этот пункт, кстати, может применяться ко всем прихвостням России, которые кричат о так называемом внешнем управлении Украиной.

Четвертая категория

Четвертая категория – это те, кто ведет бизнес с Донбассом, а это, к слову, даже те, кто поставляет продукты на оккупированную часть Донбасса и вывозит оттуда уголь. Здесь вообще огромное поле для санкций, ведь как бизнес с Донбассом можно расценивать любую псевдопомощь недореспубликам.

Пятая категория

Пятая категория – те, кто ведет торговую деятельность или работает в Крыму. Здесь отмечу, что в Крыму и так не работают большинство российских компаний, а теперь так точно – и те немного что отважились – будут бежать оттуда. Это же касается и зарубежных компаний.

Шестая категория

Шестая категория – те, кто "получает выгоду от российского правительства или оказывает ему поддержку". Вот этот пункт особенный – по сути под него подпадает полностью всё окружение Путина.

Кто относится к выгодополучателям Кремля

К таким аффилированным с российским правительством относят людей и компании, если они прямо или косвенно контролируются или финансируются государством.

В том числе через государственные органы-прокладки, типа Российского фонда прямых инвестиций, или Фонда национального благосостояния, или получают иную материальную выгоду от правительства.

Новые поправки позволяют вводить санкции против предприятий и лиц, стратегически и экономически важных для России, в том числе против руководителей госпредприятий.



Под шестую категорию санкций подпадает полностью всё окружение Путина / Фото Getty Images

К стратегически важным секторам причислены:

химический;

строительный;

военный;

энергетический;

сектор электроники;

финансовых услуг;

транспортный сектор;

сектор информации, коммуникаций и цифровых технологий.

То есть, как пример это глава "Газпрома" Алексей Миллер, глава "Роснефти" Игорь Сечин, глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин, глава "Центробанка" Эльвира Набиулина, глава "Росатома" Алексей Лихачев и так далее. Это российские олигархи, которые прячут российские деньги в Лондоне, например, Роман Абрамович, Олег Дерипаска, Алишер Усманов.

Что важно! Санкции могут задеть как непосредственно олигархов и топ-бюрократов которые руководят госкомпаниями, так и целые сектора российской экономики, где хоть немного замешано российское окружение.

Вдобавок Лондон может вводить санкции против зарубежных компаний, которые аффилированы с Кремлем, а также – против западных предпринимателей, которые поддерживают политику Кремля.

Поле для санкций – поистине огромно

То есть поле для введения санкций, если Россия вторгнется в Украину снова, поистине огромно. Но здесь важен еще один момент.

Сразу после голосования Парламентом об ужесточении санкций премьер-министр Британии Борис Джонсон заявил, что другие европейские страны должны последовать примеру Лондона. И это станет реальным сдерживающим фактором для Путина.

Например, по мнению Джонсона, одной из компаний, которая напрямую связана с Кремлем, является "Северный поток-2", а потому Германии следует внести его в гарантированный список подсанкционных компаний.

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В ответ на такой шаг Лондона Сергей Лавров лишь ответил, что Россия будет расценивать это как акт агрессии против их страны. На что Джонсон ответил просто.

Если вы решите на этот акт ответить, помните – в Восточной Европе разворачивается огромная британская армия в виде живой силы и передовой военной техники. Поэтому Кремлю следует трижды подумать, какой следующий шаг он готов сделать.