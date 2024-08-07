Мексика пригласила на инаугурацию нового президента страны Путина, которого должна арестовать

Преступник в международном розыске на инаугурации президента –такая ситуация не смущает мексиканские власти. Так, Мексика выслала приглашение российскому диктатору Владимиру Путину на инаугурацию новоизбранного президента страны Клаудии Шейнбаум.

Об этом информирует Reuters, со ссылкой на российские СМИ. Добавим, что Мексика является членом Международного уголовного суда, который выдал ордер на арест Путина.

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Путина пригласили на инаугурацию нового президента Мексики

В издании отмечают, что представитель посольства Мексики в Москве сообщил, что "приглашение России принять участие в инаугурации президента Шейнбаум было направлено президенту Путину".

По его словам, Путин "сам решит, прибыть лично или прислать вместо себя другого высокопоставленного представителя".

Министерство иностранных дел Мексики позже сообщило Reuters, что правительство страны направило дипломатические ноты всем странам, с которыми он имел отношения, а также международным организациям, членом которых он является, с приглашением на инаугурацию Шейнбаум.

В издании напомнили, что международный уголовный суд обвинил Путина в военном преступлении – незаконной депортации сотен детей из Украины после того, как Москва начала полномасштабное вторжение в феврале 2022 года.

Хотя Россия и не является членом МУС, но Мексика есть. Сейчас обе страны налаживают тесные связи: Путин поздравил Шейнбаум с победой в июне, заявив, что Мексика является "исторически дружественным партнером России, который открывает новую страницу в Латинской Америке".

Министерство иностранных дел не сразу ответило на вопрос о том, как членство Мексики в МКС повлияет на возможное присутствие Путина на инаугурации Шейнбаум.