На глазах у полиции прославлял Путина и армию России: в Риге задержали пьяного парня

В Риге молодой человек прославлял российского диктатора Владимира Путина и военную агрессию России. Правоохранители начали расследование.

Инцидент произошел в конце марта. Парень выкрикивал прославление Путину на глазах у сотрудников полиции.

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Прославлял Путина и российскую агрессию

В конце прошлой недели Госполиция начала уголовный процесс в отношении юноши, который 28 марта в Риге прославлял Путина и военную агрессию России,

– говорится в издании.

По информации полиции, подозреваемый выкрикивал на русском языке фразы, прославляющие Путина, понимая, что это слышат сотрудники Рижской муниципальной полиции, которые находятся рядом, и прохожие.

Известно, что информацию передали Госполиции. В итоге, пьяного юношу задержали. На следующий день суд по просьбе полиции оставил задержанного под арестом. По делу начат уголовный процесс.

Известно, что ранее он не попадал в поле зрения органов правопорядка.

Учительница со Львовщины прославляла оккупантов в "Одноклассниках"

В январе 2024 года СБУ привлекла к ответственности двух пророссийских агитаторов. Одной из них стала работница учебного заведения со Стрыйщины, которая публично оправдывала российскую агрессию.

СБУ сообщили о подозрении двум жителям Львовской области, которые публично оправдывали российскую агрессию против Украины. Как установили правоохранители, злоумышленниками являются жители региона, которые в запрещенной соцсети "Одноклассники" распространяли антиукраинские призывы и прославляли армию оккупанта.

В частности, они публиковали посты, в которых отмечалось, что они "колорады и так рады", а "русские идут к Богу". В других сообщениях фигуранты распространяли нарратив, якобы Украина получила оккупированные сейчас территории находясь в составе СССР.