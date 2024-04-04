Інцидент стався наприкінці березня. Хлопець викрикував прославляння Путіну на очах у працівників поліції.

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Прославляв Путіна і російську агресію

Наприкінці минулого тижня Держполіція почала кримінальний процес щодо юнака, який 28 березня у Ризі прославляв Путіна і військову агресію Росії,

– йдеться у виданні.

За інформацією поліції, підозрюваний вигукував російською мовою фрази, що прославляють Путіна, розуміючи, що це чують співробітники Ризької муніципальної поліції, які перебувають поруч, і перехожі.

Відомо, що інформацію передали Держполіції. У підсумку, п'яного юнака затримали. Наступного дня суд на прохання поліції залишив затриманого під арештом. У справі розпочато кримінальний процес.

Відомо, що раніше він не потрапляв у поле зору органів правопорядку.

Вчителька з Львівщини прославляла окупантів в "Однокласниках"

В січні 2024 року СБУ притягнула до відповідальності двох проросійських агітаторів. Однієї з них стала працівниця навчального закладу зі Стрийщини, яка публічно виправдовувала російську агресію.

СБУ повідомили про підозру двом мешканцям Львівської області, які публічно виправдовували російську агресію проти України. Як встановили правоохоронці, зловмисниками є жителі регіону, які в забороненій соцмережі "Однокласники" поширювали антиукраїнські заклики та прославляли армію окупанта.

Зокрема, вони публікували пости, у яких зазначалося, що вони "колоради і так раді", а "росіяни йдуть до Бога". В інших дописах фігуранти поширювали наратив, нібито Україна отримала окуповані наразі території, перебуваючи у складі СРСР.