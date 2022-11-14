В России призвали принести Путина в жертву: в МВД оценили угрозы для диктатора

Российский пропагандист Александр Дугин после побега оккупантов из Херсона раскритиковал Владимира Путина и фактически призвал убить главу Кремля. На самом деле, Дугин выразил не только свое мнение, но и большой прослойки ультранационалистов.

Об этом 24 канала рассказал советник министра внутренних дел Вадим Денисенко. По его словам, Дугин и его единомышленники считают, что пришло время более решительных и адекватных политиков, чем Путин.

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Дугин "сломался"

Вадим Денисенко отметил, что кроме либералов в России выкристаллизовалась новая оппозиция к главе Кремля в виде ультранационалистов, которые очень хотят, чтобы пришел к власти их представитель.

Он отметил, что российская система на примере Дугина показала, как быстро может среагировать. И как человек, потерявший свою дочь , мог бы перестать бояться за свою жизнь, выражая те мысли, которые хочет – насколько быстро она испугалась и "сломалась".

В России кроме ультранационалистов больше ни одна политическая сила не может вывести людей на улицы. Но у них (ультранационалистов – 24 канал) таких планов пока нет и в ближайшее время не появится,

– считает советник.

Денисенко подчеркнул, что пока едет война за раздел программ в рамках системы существования ослабленного арбитра Владимира Путина.

Пригожин и Кадыров хотят ворваться в высшую политическую лигу

"Самая главная, пока еще не оформленная, но очень дерзкая группа – это ситуативный тандем Пригожина и Кадырова. Они мечтают получить свое управление в Министерстве обороны России", – говорит собеседник.

По его словам, Пригожин и Кадыров сейчас имеют очень ограниченный человеческий и финансовый ресурс, и минобороны им нужно, чтобы ворваться в высшую лигу российской политики.

Пока Путин будет делать и делает все от себя зависящее, чтобы удержать их на расстоянии. Иногда прислушиваться к ним, но в то же время не отдавать Министерство обороны. Пока говорить, что в России начались бунты элит рано,

– считает Денисенко.

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