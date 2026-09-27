Такое мнение высказал в эфире "24 Канала" российско-американский историк и доктор философии Юрий Фельштинский. По его словам, российская армия традиционно не имеет политического веса, поэтому реальное влияние сосредоточено именно в руках ФСБ.

Что заставит спецслужбы действовать

Юрий Фельштинский убежден, что без сильного давления и регулярных атак на российскую территорию у силовиков просто не возникнет оснований требовать отставки верховной власти.

Если эти люди придут к выводу, что время Путина прошло, он уйдет,

– подчеркнул историк.

Он добавил, что диктатор не осмелится бороться против собственной структуры, которая обеспечила ему власть в 2000 году.

Российско-американский историк о вызовах для Путина: видео

Почему переговоры невозможны

Фельштинский также исключил возможность каких-либо компромиссных мирных соглашений в войне, поскольку Кремль устраивает исключительно полная капитуляция Украины. Война продолжается с 2014 года, и останавливать ее по собственной инициативе глава России не собирается.

Обратите внимание! Полное интервью историка и доктора философии Юрия Фельштинского о новых вызовах для кремлевского режима и возможном влиянии Европы и США на ход войны в Украине можно прочитать на сайте 24 Канала по ссылке.

Кроме того, вероятность переговоров через окружение Дональда Трампа, в частности с участием Стивена Виткоффа и Джареда Кушнера, невелика. Поскольку они являются бизнесменами в сфере недвижимости, то воспринимают украинские земли лишь как финансовый актив.

Для Трампа Украина – это кусок недвижимости, который он продает России. Но Украина – это не объект собственности, потому что украинцы не готовы быть проданными,

– подытожил Юрий Фельштинский.

Интересно, что российская элита уже готовится к развалу путинского режима, поэтому удары украинским оружием по Москве – лишь вопрос времени.