Таку думку 24 Каналу озвучив російсько-американський історик і доктор філософії Юрій Фельштинський. За його словами, російська армія традиційно не має політичної ваги, тому реальний вплив зосереджений саме в руках ФСБ.

Що змусить спецслужби діяти

Юрій Фельштинський переконаний, що без сильного тиску та регулярних атак на російську територію у силовиків просто не виникне підстав вимагати відставки верховної влади.

Якщо ці люди дійдуть висновку, що час Путіна минув, він піде,

– наголосив історик.

Він додав, що диктатор не наважиться боротися проти власної установи, яка забезпечила йому владу у 2000 році.

Російсько-американський історик про виклики для Путіна: відео

Чому переговори неможливі

Фельштинський також виключив можливість будь-яких компромісних мирних угод у війні, оскільки Кремль влаштовує виключно повна капітуляція України. Війна триває з 2014 року, і зупиняти її за власної ініціативи очільник Росії не збирається.

Зверніть увагу! Повне інтерв'ю історика і доктора філософії Юрія Фельштинського про нові виклики для кремлівського режиму та можливий вплив Європи та США на перебіг війни в Україні можна прочитати на сайті 24 Каналу за посиланням.

Крім того, ймовірність переговорів через оточення Дональда Трампа, зокрема за участю Стівена Віткоффа та Джареда Кушнера є малоефективною. Оскільки вони є бізнесменами у сфері нерухомості, то сприймають українські землі лише як фінансовий актив.

Для Трампа Україна – це шматок нерухомості, який він продає Росії. Але Україна – це не об'єкт власності, бо українці не готові бути проданими,

– підсумував Юрій Фельштинський.

Цікаво, що російська еліта вже готується до розвалу путінського режиму, тому удари українською зброєю по Москві є лише питанням часу.