Таку думку 24 Каналу озвучив російсько-американський історик і доктор філософії Юрій Фельштинський. За його словами, російська армія традиційно не має політичної ваги, тому реальний вплив зосереджений саме в руках ФСБ.
Що змусить спецслужби діяти
Юрій Фельштинський переконаний, що без сильного тиску та регулярних атак на російську територію у силовиків просто не виникне підстав вимагати відставки верховної влади.
Якщо ці люди дійдуть висновку, що час Путіна минув, він піде,
– наголосив історик.
Він додав, що диктатор не наважиться боротися проти власної установи, яка забезпечила йому владу у 2000 році.
Російсько-американський історик про виклики для Путіна: відео
Чому переговори неможливі
Фельштинський також виключив можливість будь-яких компромісних мирних угод у війні, оскільки Кремль влаштовує виключно повна капітуляція України. Війна триває з 2014 року, і зупиняти її за власної ініціативи очільник Росії не збирається.
Зверніть увагу! Повне інтерв'ю історика і доктора філософії Юрія Фельштинського про нові виклики для кремлівського режиму та можливий вплив Європи та США на перебіг війни в Україні можна прочитати на сайті 24 Каналу за посиланням.
Крім того, ймовірність переговорів через оточення Дональда Трампа, зокрема за участю Стівена Віткоффа та Джареда Кушнера є малоефективною. Оскільки вони є бізнесменами у сфері нерухомості, то сприймають українські землі лише як фінансовий актив.
Для Трампа Україна – це шматок нерухомості, який він продає Росії. Але Україна – це не об'єкт власності, бо українці не готові бути проданими,
– підсумував Юрій Фельштинський.
Цікаво, що російська еліта вже готується до розвалу путінського режиму, тому удари українською зброєю по Москві є лише питанням часу.