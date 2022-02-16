Речь идет о тех лицах, которые находятся в его ближайшем окружении. Такое мнение в эфире 24 каналу высказал российский публицист Андрей Пионтковский.

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Кто входит в ближайшее окружение Путина

По его словам, глава Кремля разделяет настроения соответствующей группы своего окружения, однако дистанцируется от нее.

Его (Путина – 24 канал) волнуют настроения 5 – 6 человек, ближайшего окружения,

– подчеркнул Пионтковский.

В ближайшем окружении главы Кремля, в частности, присутствуют Николай Патрушев (секретарь Совета безопасности России) и Юрий Ковальчук (совладелец банка "Россия").

Путин дистанцируется не потому, что идеи окружения его шокируют

Такие самые близкие к Путину люди, как считает Пионтковский, более идеологически настроены на фашистскую идею Четвертой мировой войны, чем сам глава Кремля.

Что такое Четвертая мировая война Четвертая мировая война (Вторая холодная или Новая холодная война) – это термин, которым эксперты обозначают противостояние Европейского Союза и США с Россией с 2010 года. Конфронтация между сторонами продолжилась в ответ на российскую агрессию против Украины. Термин Новая холодная война также иногда обозначает экономическую и политическую напряженность между США и КНР.

"Путин разделяет фашистские настроения соответствующей группы. Однако дистанцируется не потому, что они его шокируют, а потому, что в нем более сильный инстинкт "супермиллиардера"", – добавил публицист.

Кстати говоря! По информации Forbes, из-за агрессивной политики России в отношении Украины российские миллиардеры потеряли почти 30 миллиардов долларов.

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