Мовиться про тих осіб, які перебувають в його найближчому оточенні. Таку думку ефірі 24 каналу висловив російський публіцист Андрій Піонтковський.

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Хто входить в найближче оточення Путіна

За його словами, глава Кремля поділяє настрої відповідної групи свого оточення, однак дистанціюється від неї.

Його (Путіна – 24 канал) хвилюють настрої 5 – 6 людей, найближчого оточення,

– наголосив Піонтковський.

У найближчому оточенні глави Кремля зокрема присутні Микола Патрушев (секретар Ради безпеки Росії) та Юрій Ковальчук (співвласник банку "Росія").

Путін дистанціюється не тому, що ідеї оточення його шокують

Такі найближчі до Путіна люди, як вважає Піонтковський, більш ідеологічно налаштовані на фашистську ідею Четвертої світової війни, ніж сам глава Кремля.

Що таке Четверта світова війна Четверта світова війна (Друга холодна війна або Нова холодна війна) – це термін, яким експерти позначають протистояння Європейського Союзу та США із Росією з 2010 року. Конфронтація між сторонами продовжилась у відповідь російської агресії проти України. Терміном Нова холодна війна також деколи позначають економічну та політичну напруженість між США та КНР.

"Путін розділяє фашистські настрої відповідної групи. Однак дистанціюється не тому, що вони його шокують, а тому, що в ньому сильніший інстинкт "супермільярдера", – додав публіцист.

До речі! За інформацією Forbes, через агресивну політику Росії щодо України російські мільярдери втратили майже 30 мільярдів доларів.

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