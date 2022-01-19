Про це у програмі Олени Трибушної "Перші особи" на 24 каналі заявив російський опозиціонер Гаррі Каспаров. Для того, щоб у Росії стався "двірцевий переворот", потрібні великі політики, які могли б піти на такі крайні заходи, усвідомлюючи загрозу для себе.

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За словами Каспарова, у теперішній Росії таких людей немає. Водночас близькому оточенню очільника Кремля це абсолютно не потрібно.

Навіщо їм скидати Путіна? У цього вузького кола ж все добре. Вони відчувають себе "королями гори",

– заявив опозиціонер.

Якби оточення Путіна вірило у те, що йому загрожує справжня небезпека у разі вторгнення Росії в Україну, то тоді, ймовірно, воно про щось би замислилось.

Зверніть увагу! Росія не виключає можливості розміщення наступального озброєння на території України. Водночас у Кремлі заявили, що "не збираються нападати".

Каспаров припустив, що своєрідний комплекс вседозволеності перейшов від Путіна до його найближчого оточення. Водночас зрозуміло, що це "ліберальне" крило не впливає ні на що.

"Це своєрідні консильєрі при мафії, які мають гарантувати недоторканність фінансових потоків. Однак при цьому вони не можуть жодним чином впливати на ухвалення глобальних рішень", – додав опозиціонер.

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"Перші особи" на 24 каналі: дивіться відео



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