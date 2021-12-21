Достаточно посмотреть на карту. Протяженность сухопутных российских границ – 22 тысячи километров. При этом сухопутные границы со странами НАТО составляют лишь 1400 километров.

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Вступление Украины в Североатлантический альянс увеличит эту цифру примерно на 2 тысячи километров. Но все это никак не подтверждает любимый кремлевский тезис о том, что Россия находит "в кольце врагов".

Путин лукавит

Россия давно уже граничит со странами НАТО. При этом расстояние от территории Латвии до Москвы – 528 километров. Расстояние от украинской границы до Москвы – 415 километров.

Ни о каком критическом "сближении дистанции" между североатлантическим альянсом и Россией в случае вступления Украины в НАТО речь попросту не идет. Но Москва продолжает упорно твердить о "критических рисках" для самой себя.

На самом деле Владимир Путин лукавит. Украинский вопрос и правда имеет для Кремля судьбоносное значение.

Но только это значение не имеет ничего общего с "подлетным временем" и "военным плацдармом". Весь вопрос упирается в категории политического наследия.

О чем задумывается диктатор

В 2022 году Путину исполнится 70 лет. С одной стороны, он вполне может рассчитывать на то, что пробудет во власти еще лет 10. С другой – возраст определяет риски и заставляет думать о пьедесталах и учебниках.

Любой авторитарный правитель рано или поздно начинает размышлять о собственном историческом предназначении – и той интонации, с которой о нем будут отзываться потомки. Если за "беларусское" направление Путин может быть в данный момент спокоен, то вот "украинское" он явно считает своим незакрытым гештальтом.

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Российская ментальная карта не совпадает с официальными российскими границами. Потому Путин обречен рассматривать Украину как "свое", но "отторгнутое".

Почему Москва не пускает Украину в НАТО

Мы можем спорить о редакции сценария, о котором он мечтает. Возможно, он хотел бы закрепления за Украиной внеблокового статуса. Возможно – полного политического поглощения.

Но сохранение нынешнего статуса-кво, когда Киев видит свою задачу в максимальном обособлении от России и "русского мира", наверняка воспринимается Владимиром Путиным как оскорбление. Как та оплошность, которую потомки ему могут в будущем и не простить.

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Вступление Украины в НАТО угрожает России не военной составляющей вопроса. Оно опасно для Москвы тем, что рискует стать точкой невозврата.

Чего добился Путин

Институциональным "рубиконом", после которого Украина окончательно перейдет на положение "западного Берлина", а не "восточного", как того хотели бы в Кремле. Если Североатлантический альянс придет в Украину, то граница русского мира окончательно будет пролегать по украино-российской границе.

Все это никак не вяжется с тем, что российский президент хочет оставить после себя в наследство своим преемникам. Последние 8 лет после аннексии Крыма он погружает Россию в изоляцию. Бросает в тюрьмы несогласных. Заставляет обывателей затягивать пояса.

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Владимир Путин добился того, что у России в мире почти не осталось стран-союзников. И ему явно нужно что-то, что можно было бы положить на вторую чашу весов в качестве оправдания. Что-то, что давало бы ответ на вопрос “ради чего все это было”.

Это значит, что в горизонте ближайших лет Украине не стоит ждать затишья и спокойствия. Потому что вся государственная машина Российской Федерации обречена решать задачу по формированию политического наследия Владимира Путина.

Кремль хочет утомить Европу и США Украиной

Вполне может быть, что без "приведения к покорности" соседней страны российский президент не станет рассматривать вопрос транзита власти. Если, конечно, он вообще намерен уступать свое кресло при жизни.

Это значит лишь то, что "режима тишины" ждать не стоит. Напротив – стоит ждать самых разнообразных попыток дестабилизировать Украину. Москве выгодно, чтобы украинское государство было слабым.

Чтобы эффективность госуправления в соседней стране была низкой. Чтобы усталость от "украинского вопроса" накапливалась в Европе и в США. Только от Украины зависит, будет ли она подыгрывать России в этом сценарии. Потому что при всей лояльности западных партнеров – они не будут делать за Киев его домашнюю работу.

Джо Байден не бьет лампочки в подъездах Саратова и Воронежа. Но точно так же он не будет их вкручивать в подъездах Харькова и Ровно.

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