Про це розповіла заступниця міністра оборони Ганна Маляр в авторській програмі Олени Трибушної "Перші особи" на 24 каналі. Вона прокоментувала також російську пропаганду та інформаційну війну.

Перша частина інтерв'ю У Путіна є декілька цілей, – ексклюзивне інтерв'ю з заступницею міністра оборони Маляр

Як Ви думаєте, ця нова заявка Путіна про те, що він хоче письмових гарантій щодо нашого невступу в НАТО, це був черговий привід, щоб Байдена посадити за стіл перемовин чи це реальна вимога, яку нам доведеться брати до уваги й яка назавжди зачинить для України двері в НАТО?

Ми всі розуміли, що саме це він має за мету, просто це не озвучували напряму. Зараз, очевидно, ставки збільшилися і тепер він дозволяє собі говорити відверто те, що всі й так розуміли. Це дуже серйозна і агресивна заявка.

Вступ в НАТО – це не просто наше бажання, а норма Конституції.

Ми не відмовлятимемося від цих прагнень і він це дуже добре усвідомлює і саме тому, очевидно, ускладнює будь-який переговорний процес такою вимогою. Це напружує ситуацію.

Ви думаєте, що мета цього була ускладнити процес перемовин?

Якщо на меті стоїть завдання ускладнити процес, вибити з рівноваги іншу сторону, завести її в глухий кут, поставити перед серйозним викликом, то я можу припустити, що таку тактику можуть використовувати – щоб виграти щось менше, виставляють більшу вимогу.



Путін хоче письмових гарантій щодо невступу України в НАТО / Фото Getty Images

Що саме в цій ситуації? Це повинен Путін відповідати на таке запитання.

США публічно заявили, що вони не впливатимуть на наше рішення у відповідь на ці вимоги Путіна. Публічно можна говорити що завгодно, але як це вплине непублічно на процес зближення України з НАТО?

Вступ в НАТО – це колективне політичне рішення, ми повинні це усвідомлювати. З одного боку, нам може здаватися, що це якась далека перспектива, судячи з об'єктивних подій.

З іншого боку, шанс може з'явитися будь-коли, тому що може змінитися геополітична обстановка, може виникнути "чорний лебідь" в міжнародній політиці, тобто якісь події, які абсолютно змінять розклад сил.

Наше завдання – бути щодня готовими до того, що цей шанс з'явиться завтра. Ми повинні бути готовими.

Ми готові?

Ми готуємося. По всіх напрямках частина з цих реформ, якими займається Міноборони розподілені за мною, по цій сфері ми рухаємося абсолютно за планом. Ба більше, ми навіть випереджаємо в деяких досягненнях країни, які вже є членами НАТО.

Із найпростішого, що можна сказати, приміром, цього року оборонний бюджет формувався з дотриманням цих стандартів. Країни НАТО виділяють майже 20% бюджету на озброєння. Ми дотримуємося цієї норми.

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Є стандарти НАТО щодо освіти і кадрового менеджменту, щодо підходів військової кар'єри. Тобто, які є умови просування по військовій кар'єрі, які є стимули. Ми зараз все це переймаємо й робимо.



Маляр: "У НАТО є стандарти щодо освіти і кадрового менеджменту" / Фото Getty Images

Щодо взаємосумісності – це те, що вже військові відпрацьовують під час навчань. Ми працюємо разом і треба розуміти, що ми разом беремо участь в інших операціях в інших країнах. Наші військові іноді показують результати не те, що не гірші, а навіть кращі.

Скажімо, наші сили спеціальних операцій – це те, чим ми можемо пишатися, як і Головним управлінням розвідки.

Зараз, коли в нас постійно відбувається обмін інформацією з розвідками країн-партнерів, то наша розвідка не те, що не поступається, а іноді навіть дивує якістю своєї роботи.

"Перші особи" з Ганною Маляр на 24 каналі: дивіться відео

Про розкрадання зброї

Ми розуміємо, що завтра може початися повномасштабний наступ, але щоразу виявляється, що нам чогось не вистачає. Із черговим піком загострення вийшло розслідування про те, що з фондів для озброєння вкрали шалені гроші, нічого не побудували. Чому щоразу так?

Це не єдине питання. Це одна з проблем, які є. Я не відкрию таємницю, якщо скажу, що з 1991 року відбувається процес розкрадання фондів Міністерства оборони. Навіть на своїй ділянці, за яку я відповідаю, я стикаюся з тим, що комусь цікава земля Міноборони, комусь – приміщення, починається різний вплив.

І на мене вже був цей вплив, але ми свої позиції не здаємо. Я розумію, які наміри у людей, але зараз позиція Міноборони така, що ми працюємо прозоро, максимально всі операції виводимо на прозорість.

Ключове – це інтереси держави і з людьми, які намагаються вирішити якісь власні, зокрема грошові, питання, ведеться жорстка боротьба.

Те, що про склади показали – там немає що заперечувати, але в тому сюжеті був коментар і нашого міністерського аудиту. Ми пояснювали цю ситуацію, з якою зараз намагаються впоратися і в тому стані, в якому ми її отримали, будемо розв'язувати.

Спосіб вирішення – це мають виділити додаткові гроші на добудову цих складів?

На добудову, і потрібно відновити роботу й перемовини з підрядниками. Можливо, там є якийсь вихід. Із того, що вже я бачу, використали чимало різних способів на різних об'єктах будівництва, щоби просто "вимити" гроші з бюджету.

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Те, що показали в сюжеті – це, на жаль, не єдиний випадок. Але зараз це все публічно, Міноборони не приховує ці речі. Навпаки, ми вдячні всім, хто знає й повідомляє про такі факти. Ми постійно публікуємо телефони, адреси, куди можна звертатися. Ми ведемо з цим боротьбу.

Я вважаю, якщо в країні війна, то останнє, що можна робити – це наживатися на армії. Це така ницість, яку не можна пробачити, не можна на неї заплющити очі і це варто прирівнювати до зради.

Як юрист, я розумію, що це геть інші правопорушення, але по суті своїй це те, що підриває армію, на якій стоїть ця держава. Людей, які це роблять, потрібно покарати.

Про покарання за воєнні злочини

А як багато людей за ці 8 років війни покарали за воєнні злочини?

У нас є група злочинів, які вчинили військовослужбовці, коли порушили свій статут або не виконали наказ командира – це одна історія.

Якщо ми говоримо про зону бойових дій, про війну, то там встановлені міжнародні правила й звичаї ведення війни. Є правила війни, коли війна нібито, умовно вважається прийнятною, тобто за це не будуть карати. Наприклад, знищувати військові об'єкти – прийнятно.

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Якщо вчинили злочини проти цивільного населення, ведеться політика однієї зі сторін, що воюють, на те, щоби знищувати цивільні об'єкти, знущатися з людей – тоді ми говоримо про іншу групу злочинів, які детально не виписані в нашому Кримінальному кодексі.

Зараз є питання, що потрібно імплементувати ці склади злочинів у наше законодавство. І в нас вироків небагато за такі злочини, але вони є.

Це дуже болюча тема, але злочини щодо цивільного населення поодинокі, але їх вчиняли і з того боку, і на жаль, наші військовослужбовці. Це ганебні поодинокі випадки.

Ці вироки є. В окремих історіях ще не довели справи до вироку. В основному, це був 2014 – 2015 рік, коли ми були неготові й іще не існувало такого порядку відбору людей, які потрапляють на фронт. Хто йшов тоді захищати Батьківщину, той ішов.



У 2014 році не достатньо відбирали людей, які потрапляли на фронт / Ілюстративне фото Getty Images

Жоден опір ми не чинили й не відбирали, тому й потрапили туди люди без певних цінностей, були злочини, й вони за них покарані. Ми не ратифікували Римський статут, в якому злочини проти людяності, воєнні злочини. Тобто ми не дали можливість Міжнародному Суду розслідувати ці злочини.

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Чому досі ні?

Це дуже складне питання. Міжнародний кримінальний суд у Гаазі, який керується Римським статутом, поширює свою юрисдикцію на 4 злочини: