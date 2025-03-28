По ворожих цілях відпрацювали українські сили протиповітряної оборони. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Повітряні сили.
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Скільки ворожих цілей знищено
У ніч проти 28 березня ворожі сили атакували 163 ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків:
- Міллерово,
- Брянськ,
- Курськ,
- Приморсько-Ахтарськ, що в Росії,
- Чауда,
- Гвардійське – Крим.
Повітряний напад противника відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України.
Станом на 09:00 підтверджено збиття 89 ударних БпЛА типу Shahed (безпілотників інших типів) на Півдні, Півночі та в Центрі країни,
– ідеться в повідомленні.
Вказується, що 51 ворожий безпілотник-імітатор – локаційно втрачений.
Внаслідок нічної російської атаки постраждали Харківщина, Сумщина, Полтавщина, Дніпропетровщина, Одещина, Миколаївщина та Запоріжжя.