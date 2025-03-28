По ворожих цілях відпрацювали українські сили протиповітряної оборони. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Повітряні сили.

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Скільки ворожих цілей знищено

У ніч проти 28 березня ворожі сили атакували 163 ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків:

Міллерово,

Брянськ,

Курськ,

Приморсько-Ахтарськ, що в Росії,

Чауда,

Гвардійське – Крим.

Повітряний напад противника відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України.

Станом на 09:00 підтверджено збиття 89 ударних БпЛА типу Shahed (безпілотників інших типів) на Півдні, Півночі та в Центрі країни,

– ідеться в повідомленні.

Вказується, що 51 ворожий безпілотник-імітатор – локаційно втрачений.

Внаслідок нічної російської атаки постраждали Харківщина, Сумщина, Полтавщина, Дніпропетровщина, Одещина, Миколаївщина та Запоріжжя.