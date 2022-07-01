Никто уже с Путиным серьезно говорить не будет, – Подоляк о троллинге на саммите G7

Полномасштабное вторжение в Украину сбросило с России все маски. Имидж великого завоевателя и "крутой" образ Путина недавно высмеяли даже лидеры G7 на состоявшемся в Германии саммите.

Троллинг российского диктатора высокопоставленными политиками Запада прокомментировал советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк в интервью 24 каналу. Он отметил, что Путина никто уже не воспринимает как серьезного собеседника.

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Путин – не тот, кем Запад его представлял

По словам Подоляка, ранее западные политические элиты считали, что Путин – это действительно в какой-то мере интересный собеседник, который якобы четко понимает исторические аллюзии , осознает то, к чему стремится, и является лидером, который будто бы строит "крепкую Россию".

Впрочем, теперь, после 24 февраля, по мнению советника Ермака, уже никто серьезно с ним разговаривать не будет . Все поняли интеллектуальный уровень русского диктатора, уровень его эрудиции и понимания современного мира.

Безусловно, очень большую цену за это заплатила Украина. За то, чтобы мир понял, что Путин – это вообще не образ, который они себе представляли. Это никакой не "мачо", никакой не интеллектуал, никакой не "собиратель российских земель". Это никто . Просто человек с большим перечнем комплексов, и эти комплексы настолько примитивны, настолько отчетливо видны,

– заявил Подоляк.

Вместе с тем советник руководителя ОП добавил, что несмотря на это, дипломатические процедуры между Западом и Россией будут все равно существовать – независимо от того, кто будет представлять Россию по ту сторону дипломатического стола, определенные процедурные элементы все равно будут выполняться.

При этом все уже поняли, что Россия не перспективная страна , а ее политическая элита – очень примитивная. Они не интеллектуальны, вся их технология, все их техники – это методы запугиваний и ограничений . Подоляк отметил, что фактически российская политика уничтожила свою внутреннюю конкуренцию, и сейчас хочет сделать то же с внешней – доминировать примитивной варварской силой .

Вот эта модель поведения на G7 мне очень нравится. Она доказала, что мир совершенно ни во что уже не ставит Путина. То есть Путина, как субъекта, которого нужно бояться, с которым нужно определенным образом себя вести, и с которым нужно о чем-то договариваться. Это десакрализация Путина именно в глобальной политике,

– заметил чиновник.

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К слову, Михаил Подоляк подчеркнул, что таким образом "десакрализовать" Путина нужно было еще после 2007 года , а именно после его речи на Мюнхенской конференции безопасности, на которой он начал грезить биполярностью и заявил, что Россия хочет вернуть себе "по праву" позиции Советский Союз.

Роль России на геополитической карте будущего

Советник главы Офиса Президента пояснил, что Россия сейчас имеет очень ничтожное влияние на современную человеческую цивилизацию, низкий ВВП и почти ни на что не влияет – кроме ядерного оружия , у него почти ничего нет, и рассказывать о каких-то своих правилах мира в такой ситуации – это нонсенс.

И вот это все, что саркастически высмеивалось на G7 – это как раз и есть тот финал, которого заслуживает Путин . То есть все его эти "Ленинградские дворовые понты", они, как выяснилось, именно "понты". Очень хорошо, что это наконец-то сделали мировые лидеры,

– добавил чиновник.

Михаил Подоляк подытожил, что Украина и наш президент теперь должны играть в глобальной политике безопасности гораздо большую роль. Наше государство, убежден советник руководителя ОП, должно стать инициатором определенных процессов, изменения контура безопасности и архитектуры.

Потому что Украина гораздо более четко понимает современные риски, гораздо сильнее и правильнее на них реагирует. И мы должны быть за столом переговоров G7 в следующий раз, только это будет уже G8. Сидеть точно так же, как и все эти глобальные лидеры,

– завершил Подоляк.

Детальнее – интервью Михаила Подоляка 24 канала: смотрите видео