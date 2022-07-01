Тролінг російського диктатора високопоставленими політиками Заходу прокоментував радник очільника Офісу Президента Михайло Подоляк в інтерв'ю 24 каналу. Він зауважив, що Путіна ніхто вже не сприймає, як серйозного співрозмовника.

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Путін – не той, ким Захід його уявляв

За словами Подоляка, раніше західні політичні еліти вважали, що Путін – це дійсно певною мірою цікавий співрозмовник, який буцімто чітко розуміє історичні алюзії, усвідомлює те, чого прагне, і є лідером, який начебто будує "міцну Росію".

Втім тепер, після 24 лютого, на думку радника Єрмака, вже ніхто серйозно з ним розмовляти не буде. Всі зрозуміли інтелектуальний рівень російського диктатора, рівень його ерудиції і розуміння сучасного світу.

Безумовно, дуже велику ціну за це заплатила Україна. За те, щоб світ зрозумів, що Путін – це взагалі не той образ, який вони собі уявляли. Це ніякий не "мачо", ніякий не інтелектуал, ніякий не "собіратєль земель російських". Це ніхто. Просто людина з великим переліком комплексів, і ці комплекси настільки примітивні, настільки чітко видимі,

– заявив Подоляк.

Разом з тим радник керівника ОП додав, що попри це, дипломатичні процедури між Заходом та Росією все одно існуватимуть – незалежно від того, хто представлятиме Росію по той бік дипломатичного стола, певні процедурні елементи все одно будуть виконуватись.

При цьому всі вже зрозуміли, що Росія не є перспективною країною, а її політична еліта – дуже примітивна. Вони не є інтелектуальними, вся їхня технологія, всі їхні техніки – це методи залякувань й обмежень. Подоляк зауважив, що фактично російська політика знищила свою внутрішню конкуренцію, й нині хоче зробити те саме із зовнішньою – домінувати примітивною варварською силою.

Ось ця модель поведінки на G7 мені дуже подобається. Вона довела, що світ абсолютно ні у що вже не ставить Путіна. Тобто Путіна, як суб'єкта, якого треба боятися, з яким треба певним чином себе поводити, і з яким треба про щось домовлятися. Це десакралізація Путіна саме у глобальній політиці,

– зауважив посадовець.

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До слова, Михайло Подоляк підкреслив, що таким чином "десакралізувати" Путіна потрібно було ще після 2007 року, а саме після його промови на Мюнхенській безпековій конференції, на якій він почав марити біполярністю і заявив, що Росія хоче повернути собі "за правом" позиції Радянського Союзу.

Роль Росії на геополітичній мапі майбутнього

Радник очільника Офісу Президента пояснив, що Росія нині має дуже мізерний вплив на сучасну людську цивілізацію, низький ВВП й майже ні на що не впливає – окрім ядерної зброї, у неї майже нічого немає, й розповідати про якісь свої правила світу у такій ситуації – це нонсенс.

І ось це все, що саркастично висміювалось на G7 – це якраз і є той фінал, якого заслуговує пан Путін. Тобто всі його оці "лєнінградскіє дворовиє понти", вони, як з'ясувалося, саме "понти". Дуже добре, що це нарешті зробили світові лідери,

– додав посадовець.

Михайло Подоляк підсумував, що натомість Україна та наш президент тепер повинні відігравати у глобальній безпековій політиці набагато більшу роль. Наша держава, переконаний радник керівника ОП, повинна стати ініціатором певних процесів, зміни безпекового контуру та архітектури.

Тому що Україна набагато чіткіше розуміє сучасні ризики, набагато сильніше і правильніше на них реагує. І ми маємо бути за столом переговорів G7 наступного разу, тільки то буде вже G8. Сидіти точно так само, як і всі ці глобальні лідери,

– завершив Подоляк.

Детальніше – інтерв'ю Михайла Подоляка 24 каналу: дивіться відео