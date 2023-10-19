Путин в Китае появился с ядерным чемоданом, – СМИ

Владимир Путин встретился с Си Цзиньпином в Пекине. После встречи у российского президента был замечен ядерный чемодан.

Соответствующие кадры обнародовали в сети. На них можно увидеть, что ядерный чемодан несли офицеры.

Обратите внимание Путин поручил патрулировать небо над Черным морем самолетами с "Кинжалами"

Что известно о ядерном чемодане Путина

Ядерный чемодан Путина носит офицер ВМФ. Он постоянно находится рядом с российским диктатором, но редко его можно увидеть в кадре.

Есть определенные чемоданы, без которых не обходится ни одна поездка Путина,

– пишут пропагандистские СМИ под кадрами.

Путин с ядерным чемоданом в Китае: смотрите видео

Кстати, президент США Джо Байден также имеет подобный чемодан. В нем хранятся коды, которые лидер страны использует для подтверждения подлинности приказа о запуске ядерных ракет при отсутствии в Белом доме.

Путин заговорил о ядерном ударе по России

Напомним, что недавно Владимир Путин заявил о якобы ядерном ударе по России. Военнослужащий ВСУ и политолог Кирилл Сазонов считает, что тему ядерного оружия он поднимает, не только, чтобы в который раз всех испугать, но и из-за собственной безысходности.

По его словам, шантаж ядерным оружием является последним аргументом россиян, ведь все их дипломатические усилия не имеют успехов.