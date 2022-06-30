Только два фактора заставят Путина уползти в нору

Более 4 месяцев моя страна ведет войну с агрессором, который убивает, насилует, грабит и стирает с лица земли украинские города и села, и проявлять к убийцам толерантность и терпимость, (как бы это сказать по-русски?), несколько странно, не так ли?

Вчера (29 июня – 24 канал) цивилизованный мир назвал все своими именами. Определен враг, с которым нужно разобраться. К сожалению, только нашими руками, но при участии и содействии крупнейших игроков. Определены цели и средства.

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Путин – это Гитлер

В принципе, вчера начало формироваться новое мироустройство, построенное при полном понимании, кто есть агрессором, опасностью для мира и военным преступником. Путин – это Гитлер сегодня. Вот только второго Мюнхена на наше счастье не случилось.

У этой войны нет политического решения. Это не локальный территориальный конфликт. Это история о том, как одна страна хочет сожрать другую, используя для этого все запрещенные средства ведения войны, беспрестанно лжет и плюет на все мировые договоренности.

Потому, что так хочет.

Путин – это Гитлер, войну невозможно завершить политическим путем / Фото Geety Images

Важно Россия не просто хочет оккупировать Украину

С Россией нельзя договариваться

Любая договоренность с ней будет нарушена – это уже общее место, не нуждающееся в доказательствах. Любые территориальные уступки или признания аннексии территорий приведут к новой войне.

Только длительное военное противостояние и жесточайшие экономические санкции могут заставить их временно уползти в нору. Следующий шаг – это насильственное разоружение агрессора. Но обсуждать такую отдаленную перспективу я не готов. Нам бы выжить. И победить локально.

Вчера был великий день, на самом деле. Последние две недели, несмотря на наши сомнительные успехи на восточном фронте, это дни больших и судьбоносных событий.

Событий меняющих мировую архитектуру, определяющих место Украины в мире будущего, которое нам еще предстоит отвоевать.

Тримаємось!

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