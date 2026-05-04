Путину больно: Кремль получил сразу два серьезных сигнала от Украины

Россия готовится к параду 9 мая, в частности усиливая противовоздушную оборону в Москве. Однако есть факторы, которые могут помешать его проведению, и они очень раздражают Кремль.

Владимир Зеленский отметил, что Россия сегодня не может гарантировать безопасность парада на Красной площади, в частности из-за угрозы возможных ударов украинских дронов. Военнослужащий Сил ТрО ВСУ Александр Мусиенко рассказал 24 Каналу, какие последние события больше всего раздражают Кремль.

Какое давление Украина осуществляет на россиян?

Мусиенко отметил, что в России все больше растет напряжение относительно возможности проведения парада. В частности из-за атаки беспилотников в центре Москвы.

Обратите внимание! Ночью 4 мая дроны прилетели в российскую столицу – на расстояние примерно в 6 километров от Кремля. Произошло попадание в здание в центральном районе на улице Мосфильмовской. Как сообщил мэр Москвы Сергей Собянин, пострадавших в результате атаки нет.

Однако еще одно неприятное для России событие произошло в Армении, которая считалась страной, находящейся под протекторатом Москвы. Однако в Ереван 4 мая прибыл Владимир Зеленский на саммит Европейского политического сообщества.

Трудно представить, насколько Путину больно видеть, что президент Украины приехал в Армению, которая является страной-членом ОДКБ и на территории которой, по крайней мере пока номинально, размещена российская военная база – в городе Гюмри. И там президент Украины заявляет о том, что наши дроны могут прилететь на параде в России,

– подчеркнул он.

В этот же день взрывается беспилотник в центре Москвы в тот момент, когда, по словам военнослужащего, в российской столице, по подтвержденным данным, в очередной раз была усилена противовоздушная оборона.

Это событие вместе с заявлением украинского президента является четким сигналом, что, состоится ли вообще парад на Красной площади, будет зависеть от Украины, а не от воли Путина или кого-либо другого. Это очень четко демонстрирует наши способности и нашу эффективность,

– уверен Александр Мусиенко.

В целом количество атак на территорию России и в частности по Москве свидетельствуют о росте возможностей Украины. Показательно, по его мнению, что в Кремле очень лихорадочно переживают за то, вообще удастся ли им провести этот парад провести.

Недаром также появляется информация в западных СМИ, что Путин окружает себя все большим количеством охраны, передвигается чуть ли не по тоннелям между своими бункерами, почти не выходит на публику, потому что боится за свою жизнь.

Важно! Российское минобороны объявило о перемирии на 8 – 9 мая. В этот период враг "примет все меры" для безопасности праздничного парада в Москве. В России рассчитывают, что Украина поддержит эту инициативу.

"А в этот момент президент Украины спокойно находится в Армении. Казалось, что еще 4 – 5 лет назад трудно было представить, что это будет происходить в стране, которая якобы находится под влиянием России", – уверен он.

Мусиенко добавил, что эти события очень серьезно давят сейчас на Россию, и Украина обязательно этим воспользуется.

Стоит ли Украине атаковать Москву 9 мая?

Генерал армии, экс-руководитель Службы внешней разведки Украины Николай Маломуж считает, что атака на парад в Москве не является целесообразной, ведь этот удар может использовать Путин. По словам Маломужа, глава Кремля может заявить, что Украина якобы бьет по гражданским, по ветеранам и по иностранцам, которыми Кремль прикрывается. Россия даже может обвинить Киев в терроризме.

В то же время, по мнению генерала армии, Украина должна продемонстрировать свою боеготовность, чтобы Путин чувствовал, что он не находится в безопасности. Киев, как считает он, "должен взять паузу, но ничего при этом не обещать", и пусть Путин готовится к различным вариантам развития событий.