27 декабря, 20:49
Обновлено - 21:18, 27 декабря

Путину доложили о "захвате" Гуляйполя и Мирнограда: что говорят в ЦПД

Надежда Батюк
Основные тезисы
  • Российские СМИ заявили о "захвате" Гуляйполя и Мирнограда, но украинские войска продолжают бои в этих регионах.
  • Руководитель Центра противодействия дезинформации Коваленко отметил, что российские заявления об успехах на фронте являются вымышленными и не соответствуют реальным событиям.

Российские СМИ публикуют якобы визит диктатора Владимира Путина в один из пунктов командования России. Там отмечают, что главе Кремля доложили о "захвате" Мирнограда Донецкой области и Гуляйполя Запорожской области.

Руководитель Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко отреагировал на это, передает 24 Канал со ссылкой на его заявление.

Действительно ли россияне "захватили" Гуляйполе и Мирноград?

Путину доложили о захвате вооруженными силами России Гуляйполя и Мирнограда. В то же время z-блогеры пишут, что в Гуляйполе ВСУ направили серьезное подкрепление – подразделение "Скала" и подразделение Тимура, и сейчас украинские бойцы зачищают западную часть города.

По словам Коваленко, россияне пытаются придумать очередные успехи на фронте вслед за ложью о Купянске. Только теперь они врут про Гуляйполе и Мирноград.

На самом деле бои за Гуляйполе и Мирноград до сих пор продолжаются, никакого контроля у россиян там нет, они не закрепились и уничтожение их штурмовых групп продолжается в тяжелых боях. Также оккупанты защищаются в Купянске на окраинах.

Ложь россиян ориентирована на Западное инфопространство исключительно. Но, как и в случае с Купянском, не имеет ничего общего с реальными событиями на фронте,
– заявил Коваленко.

Какая ситуация на фронте: коротко о главном

  • 27 декабря сообщалось, что полк 425 "Скала" зашел в Гуляйполе для зачистки населенного пункта от оккупантов, используя дроны и артиллерию. Россияне пытаются изменить ход событий, давя на оборону с разных направлений, применяя штурмовые действия и маневры малыми группами.

  • Представитель Сил обороны Юга Украины Владислав Волошин в эфире 24 Канала рассказал, что в течение последних нескольких дней противник довольно сильно увеличил свою огневую и штурмовую активность на Юге. Количество ударов дронами-камикадзе и авиационными бомбами также растет.

  • Кроме этого, Россия сосредоточила около 10 подразделений возле Мирнограда для попытки прорыва обороны после того, как не смогла захватить Покровск. Однако Украина усилила оборону города, нанеся врагу значительные потери.