Путину доложили о "захвате" Гуляйполя и Мирнограда: что говорят в ЦПД

Российские СМИ публикуют якобы визит диктатора Владимира Путина в один из пунктов командования России. Там отмечают, что главе Кремля доложили о "захвате" Мирнограда Донецкой области и Гуляйполя Запорожской области.

Руководитель Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко отреагировал на это, передает 24 Канал со ссылкой на его заявление.

Действительно ли россияне "захватили" Гуляйполе и Мирноград?

Путину доложили о захвате вооруженными силами России Гуляйполя и Мирнограда. В то же время z-блогеры пишут, что в Гуляйполе ВСУ направили серьезное подкрепление – подразделение "Скала" и подразделение Тимура, и сейчас украинские бойцы зачищают западную часть города.

По словам Коваленко, россияне пытаются придумать очередные успехи на фронте вслед за ложью о Купянске. Только теперь они врут про Гуляйполе и Мирноград.

На самом деле бои за Гуляйполе и Мирноград до сих пор продолжаются, никакого контроля у россиян там нет, они не закрепились и уничтожение их штурмовых групп продолжается в тяжелых боях. Также оккупанты защищаются в Купянске на окраинах.

Ложь россиян ориентирована на Западное инфопространство исключительно. Но, как и в случае с Купянском, не имеет ничего общего с реальными событиями на фронте,

– заявил Коваленко.

Какая ситуация на фронте: коротко о главном