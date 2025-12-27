Путину доложили о "захвате" Гуляйполя и Мирнограда: что говорят в ЦПД
- Российские СМИ заявили о "захвате" Гуляйполя и Мирнограда, но украинские войска продолжают бои в этих регионах.
- Руководитель Центра противодействия дезинформации Коваленко отметил, что российские заявления об успехах на фронте являются вымышленными и не соответствуют реальным событиям.
Российские СМИ публикуют якобы визит диктатора Владимира Путина в один из пунктов командования России. Там отмечают, что главе Кремля доложили о "захвате" Мирнограда Донецкой области и Гуляйполя Запорожской области.
Руководитель Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко отреагировал на это, передает 24 Канал со ссылкой на его заявление.
Действительно ли россияне "захватили" Гуляйполе и Мирноград?
Путину доложили о захвате вооруженными силами России Гуляйполя и Мирнограда. В то же время z-блогеры пишут, что в Гуляйполе ВСУ направили серьезное подкрепление – подразделение "Скала" и подразделение Тимура, и сейчас украинские бойцы зачищают западную часть города.
По словам Коваленко, россияне пытаются придумать очередные успехи на фронте вслед за ложью о Купянске. Только теперь они врут про Гуляйполе и Мирноград.
На самом деле бои за Гуляйполе и Мирноград до сих пор продолжаются, никакого контроля у россиян там нет, они не закрепились и уничтожение их штурмовых групп продолжается в тяжелых боях. Также оккупанты защищаются в Купянске на окраинах.
Ложь россиян ориентирована на Западное инфопространство исключительно. Но, как и в случае с Купянском, не имеет ничего общего с реальными событиями на фронте,
– заявил Коваленко.
Какая ситуация на фронте: коротко о главном
27 декабря сообщалось, что полк 425 "Скала" зашел в Гуляйполе для зачистки населенного пункта от оккупантов, используя дроны и артиллерию. Россияне пытаются изменить ход событий, давя на оборону с разных направлений, применяя штурмовые действия и маневры малыми группами.
Представитель Сил обороны Юга Украины Владислав Волошин в эфире 24 Канала рассказал, что в течение последних нескольких дней противник довольно сильно увеличил свою огневую и штурмовую активность на Юге. Количество ударов дронами-камикадзе и авиационными бомбами также растет.
Кроме этого, Россия сосредоточила около 10 подразделений возле Мирнограда для попытки прорыва обороны после того, как не смогла захватить Покровск. Однако Украина усилила оборону города, нанеся врагу значительные потери.