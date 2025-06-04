Мединский доложил Путину о переговорах в Стамбуле: главные заявления

Глава российской делегации на переговорах с украинской стороной в Стамбуле Владимир Мединский доложил Владимиру Путину о ходе и результатах обсуждений последней встречи.

Его доклад в среду, 4 июня, в частности, касался разговоров о прекращении огня и обменов пленными. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на российские пропагандистские СМИ.

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Какие заявления сделал Мединский

Российский политик, докладывая диктатору, сообщил, что Украина во время последних переговоров в Стамбуле предложила начать с 30 или 60-дневного перемирия для подготовки встречи лидеров, то есть Владимира Зеленского и Владимира Путина.

В ответ, по его словам, российская делегация передала нашей стороне позицию Владимира Путина, что встреча на уровне глав государств с Украиной возможна исключительно при условии надлежащей подготовки к этому.

Кроме вышеупомянутого, Владимир Мединский отметил, что Россия готова начать обмен пленными с Украиной уже в течение 7 – 9 июня. Он рассказал, что предстоящий обмен пленными пройдет в формате "1200 на 1200".

Также он сказал, что у Украины могут находиться тела погибших солдат России, но их якобы "гораздо меньше", и Москва готова их принять. Отдельно Россия, как говорит Мединский, получила от Украины список похищенных оккупантами детей.

Россия наладила с Украиной контакт по гуманитарным вопросам, по другим темам мяч на стороне Киева,

– заявил он.

К слову. пресс-секретарь МИД России Мария Захарова заявила о начале реализации договоренностей по передаче тел погибших украинских военных. По ее словам, этот вопрос уже прорабатывается на практическом уровне.