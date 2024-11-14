Путин отдал всего один приказ: каких результатов стремится достичь диктатор на Курщине

Активизировались бои в Курской области. Российская техника и военные движутся в направлении позиций ВСУ. Известно, что их целью является вытеснить украинские силы за пределы российской границы до инаугурации Дональда Трампа.

Полковник запаса ВСУ, летчик-инструктор, военный эксперт Роман Свитан рассказал 24 Каналу, что войска Северной Кореи также участвуют в боях на Курщине. Он подчеркнул, что пока говорится о небольшом количестве этой армии.

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Военные мощности россиян

Роман Свитан отметил, что войска КНДР преимущественно привлекают к боям в составе морской пехоты России.

Я бы не сказал, что они (военнослужащие Северной Кореи – 24 Канал) усилили российские подразделения. Есть недостатки в управлении и недостаточная подготовка бойцов,

– сказал он.

По мнению военного эксперта, северокорейцы ухудшили способности россияне на поле боя.

Военное командование страны-агрессора имело целью взять в окружение ВСУ на Курском направлении, однако получили серьезный отпор, понеся значительные потери техники и личного состава. Было немало погибших именно северокорейских солдат.

Важно! В Сеуле подтвердили участие северокорейских войск в войне на стороне России, отметив, что они переместились в Курскую область. По данным Национальной разведывательной службы Южной Кореи, военные КНДР уже участвуют в боевых действиях, хотя ни Москва, ни Пхеньян это официально не признают.

Задачи российских войск

Свитан подчеркнул, что Владимир Путин поставил перед своей армией задачу вытеснить Вооруженные Силы Украины за пределы Курской области. По плану кремлевского диктатора это должно состояться до 20 января 2025 года, то есть до инаугурации Дональда Трампа.

Путин сразу после инаугурации Трампа будет пытаться заморозить боевые действия. Ему это очень важно, ведь у России нехватка резервов. Оккупантам сложно организовывать стратегические наступательные действия. Даже оперативный прорыв, который начался в начале 2024 года с Камышового на Покровск не могут успешно завершить,

– отметил военный эксперт.

По его мнению, российским войскам не удастся вытеснить ВСУ с Курщины, поэтому это станет еще одним провальным планом кремлевского диктатора.