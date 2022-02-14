Путину надо не это, – Фейгин о проектах постановлений о признании боевиков
Комитет Госдумы поддержал 2 проекта постановлений о признании боевиков. Соответствующее решение должна инициировать "Единая Россия".
Поэтому, вероятно, примут проект, который просто затягивает процесс. Такое мнение в эфире 24 канала высказал российский правозащитник Марк Фейгин.
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Для признания боевиков не пришло время, – Фейгин
По его словам, конечно, вполне возможно, что могут принять документ и признать боевиков. Однако для этого пока не настало время.
Думаю, Путин не будет принимать такое решение прямо сейчас. Это создало бы для него ситуацию ослабления конфликта. Путину надо не это, ему нужна вся Украина.
Фейгин: когда военный план Путина провалится
Он пояснил, что для главы Кремля признание боевиков – это запасной вариант. "Этот момент наступит, когда военный план Путина провалится. Тогда он захочет подать это российским гражданам как великую победу", – добавил он.Важно! Вооруженные силы Украины готовы дать отпор враг в любой момент, ведь мы под надежной защитой наших военных. Международные партнеры поддерживают Украину и подготовили пакет сокрушительных экономических санкций против России. Поэтому даже если Кремль решится пойти в наступление – он получит достойный отпор. Сохраняем спокойствие, читаем проверенные новости и верим в ВСУ!
Фейгин рассказал о признании Россией боевиков: смотрите видео
Россия хочет признать боевиков: что известно
- Российская Госдума взялась за признание боевиков. На повестке дня – сразу 2 проекта: один подготовила коммунистическая партия, другой – "Единая Россия".
- Первый проект постановления – документ коммунистов предусматривает немедленное направление этого обращения Путину после принятия депутатами.
- Второй проект от ряда депутатов предлагает сначала направить документ в МИД, Минобороны и другие ответственные ведомства, а только потом Госдума сможет его окончательно принять с предложениями министерств.
- Президент Франции Эммануэль Макрон намекнул, что Москва якобы должна отказаться от идеи признать псевдореспублики. Украина же настаивает на том, что признание боевиков будет означать выход России из минских соглашений.
- Уже завтра, 15 февраля, Дума рассмотрит обращение к Владимиру Путину о признании боевиков.