Путину не дали отпраздновать, – Смирнов о том, почему Россия не согласовала экстракцию из "Азовстали"

Родственники защитников Мариуполя требуют для них экстракции из "Азовстали". Однако Россия не согласовала эту процедуру.

Самое большое поражение Путина

Советник министра внутренних дел Ростислав Смирнов объяснил, почему это произошло. Об этом он рассказал 24 каналу.

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По его словам, Путин уже давно терпит поражение в войне против Украины. Однако самый большой его проигрыш произошел именно 9 мая.

Тогда он остался один, никто (из мировых лидеров – 24 канал) к нему не приехал. У него не было никаких побед. Ему даже не удалось ничего поделать с Мариуполем, благодаря этим людям, которые мужественно защищают "Азовсталь" и там как раз сейчас находятся,

– сказал Смирнов.

Он убежден, что эти люди – герои. Однако есть причина, почему кремлевский глава не соглашается на экстракцию.

"Это его месть. Потому что они не дали ему отпраздновать, а без Мариуполя он просто не мог это сделать. Так что ему этот "праздник" просто испортили", - подчеркнул советник министра.

И добавил, что, несмотря на все давление международного сообщества, тот факт, что Путин не позволяет на экстракцию, это его личная месть именно этим ребятам, которые мужественно защищают "Азовсталь".

Что такое экстракция, о которой просят защитники Мариуполя, заблокированы на "Азовстали"

Защитники Мариуполя заблокированы российскими войсками на территории завода Азовсталь уже около двух месяцев. Среди них более 600 раненых. Несколько раз защитники Мариуполя просили применить к ним процедуру экстракции (extraction).

По данным Ирины Верещук, на заводе "Азовсталь" в Мариуполе остаются около тысячи украинских защитников, сотни из которых ранены. Она также подчеркнула, что есть шанс вывезти тяжелораненых бойцов из "Азовстали"

Это процесс вывода личного состава любой армии из вражеской среды в район, контролируемый дружескими силами. Для экстракции бойцов Азовстали требуется согласие трех сторон.