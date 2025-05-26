В СВР раскрыли, что Путину "боятся говорить" о некоторых вещах: что происходит в Кремле
- Владимиру Путину не сообщают реальную ситуацию на фронте и состояние российской экономики.
- В Кремле также не обсуждают вопрос преемника Путина, и такие разговоры находятся под запретом.
Владимиру Путину не докладывают информацию о реальной ситуации на фронте в войне против Украины. Также от него скрывают реальное положение российской экономики.
Об этом в интервью для Укринформа сообщил руководитель Службы внешней разведки Украины Олег Иващенко в понедельник, 26 мая, передает 24 Канал.
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Что происходит за кулисами Кремля
Олег Иващенко рассказал журналистам, что все идеи в России генерирует Владимиру Путин. Соответственно его окружение выполняет поставленные им задачи.
Мы видим, что есть вещи, которые Путину боятся говорить. Мы пришли к выводу, что ему не доводят информацию о действительном состоянии дел в экономике и войне. Доклады идут в такой лайтовой форме, без акцента на дальнейших возможных последствиях,
– объяснил он.
По его словам, в окружении российского диктатора не обсуждают тему его преемника, а подобные разговоры находятся под запретом. Как пояснил Иващенко, они боятся за собственные должности и близких.
Также, по его мнению, в России пока сохраняется незначительный протестный потенциал, который достигает около 20%. Руководитель СВР отметил, что никаких предпосылок к внутренней дестабилизации не фиксируют.
"Есть люди недовольны в регионах, на Кавказе, но эта неудовлетворенность идет на региональную власть. Нет такого, чтобы кто-то критиковал первое лицо", – подчеркнул он, отметив о контроле спецслужб.
К слову, в этом интервью он также указал, что мобилизационный ресурс России составляет примерно 25 миллионов человек. Однако реально подготовленных для войны людей с военной специальностью значительно меньше.