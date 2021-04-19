Владимиру Путину к выборам в России в сентябре 2021 года не нужны сотни гробов из-за войны, которые невозможно будет скрыть. Вероятность такого развития событий может влиять на планы Кремля относительно Украины.

Такое мнение высказал российский журналист Игорь Яковенко. Также в эфире программы "Между прочим" с Дмитрием Гнапом и Денисом Казанским общался общественный активист и депутат Харьковского городского совета Дмитрий Булах.

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Игорь Яковенко: Российское общество не является субъектом, оно не является "актером" политики (Кремля – ​​24 канал). Людям, которые будут получать гробы в русских деревнях будет больно, но это не конвертируется в серьезное влияние на власть.

До выборов в сентябре Владимиру Путину, вероятно, не нужны даже сотни гробов, которые невозможно будет скрыть. Поэтому это может быть останавливающим эффектом.

О намерениях Путина относительно Украины

Игорь Яковенко: Если встать на сторону диктатора, который старается восстановить империю – основная его идея заключается в том, чтобы впихнуть террористическую группировку внутрь Украины.

Это основной план. В этом цель минских соглашений и всей политики. Путину нужна Украина, а не эти обломки.

Предусмотреть действия человека, страдающего всеми признаками политического маньяка – тяжело. Это был бы отказ от главной линии и серьезное поражение Путина (если Россия признает так называемые республики на Донбассе – 24 канал). Если это произойдет, то это будет отказом от всей идеи империи и у него не будет больше возможностей влиять на Украину.

Актуально Путину нужна вся Украина, а не эти обломки – российский журналист Яковенко

Тогда вся идея уничтожения Украины будет ликвидирована, а Россия будет искать новые пути уничтожения Украины.

Я думаю, что провокации (Кремля – ​​24 канал) будут, вопрос – цель провокаций. Я не думаю, что сейчас вероятность вторжения велика. Понятно, что безумие Путина нельзя просчитать. Однако вероятность того, что вся "армада", которая находится на границах Украины, вторгнется, я расцениваю как невысокую, хотя она постоянно растет.

Российские войска на границах Украины: что нужно знать

Россия, прикрываясь военными учениями, начала активно стягивать войска к границам Украины.

По информации разведки Украины, до 20 апреля россияне стремятся стянуть 110 тысяч военных.

В середине апреля 2021 года наблюдатели ОБСЕ зафиксировали 269 единиц вооружения, в настоящее время на Донбассе фиксируют сотни единиц военной техники оккупантов.

О возможных договоренности Добкина и Кернеса с Москвой

Дмитрий Булах: То, что после того, как в Харькове большой митинг помешал проведению "съезда депутатов юго-востока Украины" и после этого Кернес с Добкиным куда полетели – это правда. Но мы здесь видим 2 версии событий: Фукса и Гиркина, они в чем-то противоречат друг другу.

То, что с россиянами были какие-то договоренности, у меня не вызывает никаких сомнений еще с 2014 года. С тех пор я считаю, что покушение на Кернеса было из-за невыполненных обязательств именно перед россиянами. Они пытались наказать Кернеса за то, что он не сдержал своего слова, на мой взгляд.

Справка. Главарь боевиков Игорь Гиркин рассказал, что Геннадий Кернес и Михаил Добкин в 2014 году летали в Москву на встречу с бывшим помощником президента России Владиславом Сурковым, чтобы обсудить создание "ХНР".

Собственно Добкин, я думаю, был в определенных коммуникациях с россиянами, но никаких вопросов от наших спецслужб ни к Кернесу, ни к Добкина, ни к окружающим – не было.

Покушение на Кернеса: коротко