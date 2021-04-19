Путину не нужны сотни гробов перед выборами, – Яковенко о планах Кремля касательно Украины
Владимиру Путину к выборам в России в сентябре 2021 года не нужны сотни гробов из-за войны, которые невозможно будет скрыть. Вероятность такого развития событий может влиять на планы Кремля относительно Украины.
Источник:"Между прочим" на 24 канале
Такое мнение высказал российский журналист Игорь Яковенко. Также в эфире программы "Между прочим" с Дмитрием Гнапом и Денисом Казанским общался общественный активист и депутат Харьковского городского совета Дмитрий Булах.
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Игорь Яковенко: Российское общество не является субъектом, оно не является "актером" политики (Кремля – 24 канал). Людям, которые будут получать гробы в русских деревнях будет больно, но это не конвертируется в серьезное влияние на власть.
До выборов в сентябре Владимиру Путину, вероятно, не нужны даже сотни гробов, которые невозможно будет скрыть. Поэтому это может быть останавливающим эффектом.
О намерениях Путина относительно Украины
Игорь Яковенко: Если встать на сторону диктатора, который старается восстановить империю – основная его идея заключается в том, чтобы впихнуть террористическую группировку внутрь Украины.
Это основной план. В этом цель минских соглашений и всей политики. Путину нужна Украина, а не эти обломки.
Предусмотреть действия человека, страдающего всеми признаками политического маньяка – тяжело. Это был бы отказ от главной линии и серьезное поражение Путина (если Россия признает так называемые республики на Донбассе – 24 канал). Если это произойдет, то это будет отказом от всей идеи империи и у него не будет больше возможностей влиять на Украину.
Актуально Путину нужна вся Украина, а не эти обломки – российский журналист Яковенко
Тогда вся идея уничтожения Украины будет ликвидирована, а Россия будет искать новые пути уничтожения Украины.
Я думаю, что провокации (Кремля – 24 канал) будут, вопрос – цель провокаций. Я не думаю, что сейчас вероятность вторжения велика. Понятно, что безумие Путина нельзя просчитать. Однако вероятность того, что вся "армада", которая находится на границах Украины, вторгнется, я расцениваю как невысокую, хотя она постоянно растет.
Российские войска на границах Украины: что нужно знать
- Россия, прикрываясь военными учениями, начала активно стягивать войска к границам Украины.
- По информации разведки Украины, до 20 апреля россияне стремятся стянуть 110 тысяч военных.
- В середине апреля 2021 года наблюдатели ОБСЕ зафиксировали 269 единиц вооружения, в настоящее время на Донбассе фиксируют сотни единиц военной техники оккупантов.
О возможных договоренности Добкина и Кернеса с Москвой
Дмитрий Булах: То, что после того, как в Харькове большой митинг помешал проведению "съезда депутатов юго-востока Украины" и после этого Кернес с Добкиным куда полетели – это правда. Но мы здесь видим 2 версии событий: Фукса и Гиркина, они в чем-то противоречат друг другу.
То, что с россиянами были какие-то договоренности, у меня не вызывает никаких сомнений еще с 2014 года. С тех пор я считаю, что покушение на Кернеса было из-за невыполненных обязательств именно перед россиянами. Они пытались наказать Кернеса за то, что он не сдержал своего слова, на мой взгляд.
Собственно Добкин, я думаю, был в определенных коммуникациях с россиянами, но никаких вопросов от наших спецслужб ни к Кернесу, ни к Добкина, ни к окружающим – не было.
Покушение на Кернеса: коротко
- В апреле 2014 года на Геннадия Кернеса покушались, в него выстрелили во время велопрогулки.
- После соответствующего инцидента мэра Харькова перевезли в израильскую клинику, где он прошел реабилитацию. Однако Кернес так и не смог встать с инвалидной коляски.
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