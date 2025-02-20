Владимир Путин не ищет результатов в переговорах – для него важен сам процесс. Он не отказался от плана полного уничтожения Украины. И, как объяснил советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк в эксклюзивном интервью 24 Каналу, Трамп поймет это уже через несколько недель.

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Россия иначе смотрит на переговорный процесс, чем США

Как отметил Подоляк, не следует считать США партнером России после встречи в Саудовской Аравии. В Эр-Рияде не было настоящих переговоров с конкретными предложениями. Администрация Дональда Трампа пока не осознает глубину конфликта в Европе, поэтому стремится к быстрым переговорам: договорились сегодня, поговорили завтра, подписали послезавтра, а потом триумфально заявили об этом.

Зато Россия готова к реальным переговорам только через 2 – 3 месяца. Об этом сообщил один из ключевых представителей страны-агрессора, глава российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев. Кремль хочет, чтобы переговоры продолжались как можно дольше, чтобы манипулировать информационным пространством, провоцировать, давить на Европу и пугать Украину.

Россия в шоке от того, что заявляет администрация Трампа. Они этого не ожидали. Это невозможно себе представить,

– подчеркнул советник председателя ОПУ.

Россиянам важен не результат переговоров, а сам процесс, который они используют как информационную площадку. Параллельно они хотят ослабить санкции, чтобы обеспечить дополнительные ресурсы для военных нужд и увеличить удары по Украине. Враг не отказывается от плана тотального уничтожения Украины.

И это станет очевидным для США, даже для администрации Трампа, уже через 2 – 3 недели,

– подытожил Михаил Подоляк.

К слову, недавно Дональд Трамп заявил, что Зеленский "мог бы приехать на переговоры в Саудовскую Аравию, если бы хотел". Президент США обвинил украинского лидера в нежелании достичь мира.