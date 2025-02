Такое заявление во время выступления в Future Investment Initiative Institute сделал президент США Дональд Трамп. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на The Times and The Sunday Times.

В чем Трамп обвиняет Зеленского

Американский лидер уверяет, что Европа якобы не стремилась достичь мира в войне России против Украины. В то же время, по его мнению, Владимир Зеленский хочет и дальше "греть руки" на войне. Также он выразил разочарование в том, что его не пригласили на переговоры в Эр-Рияде.

Он мог бы приехать, если бы хотел, но его не пригласили в Саудовскую Аравию. За три года он даже никогда не устраивал встреч или телефонных звонков, чтобы остановить эту войну,

– заявил Дональд Трамп.

Кроме того, президент США в очередной раз, не указав никаких официальных данных или подтверждений своим словам, назвал потери в войне. Он уверяет, что Россия потеряла 900 тысяч человек. В то время как потери Украины якобы достигают 700 тысяч, хотя еще в декабре он заявлял о 400 тысячах.

К слову, незадолго до этого Дональд Трамп заявил, что во время недавнего визита министра финансов Соединенных Штатов Скотта Бессента в Киев с ним "грубо обошлись". Президент США утверждает, что пока его министру финансов отказывали, "Зеленский спал".