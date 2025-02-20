Владімір Путін не шукає результатів у переговорах – для нього важливий сам процес. Він не відмовився від плану повного знищення України. І, як пояснив радник голови Офісу Президента Михайло Подоляк в ексклюзивному інтерв'ю 24 Каналу, Трамп зрозуміє це вже за кілька тижнів.

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Росія інакше дивиться на переговорний процес, ніж США

Як зазначив Подоляк, не слід вважати США партнером Росії після зустрічі в Саудівській Аравії. В Ер-Ріяді не було справжніх переговорів із конкретними пропозиціями. Адміністрація Дональда Трампа поки не усвідомлює глибину конфлікту в Європі, тому прагне до швидких перемовин: домовились сьогодні, поговорили завтра, підписали післязавтра, а потім тріумфально заявили про це.

Натомість Росія готова до реальних переговорів лише через 2 – 3 місяці. Про це повідомив один із ключових представників країни-агресорки очільник російського фонду прямих інвестицій Кіріл Дмитрієв. Кремль хоче, щоб переговори тривали якнайдовше, щоб маніпулювати інформаційним простором, провокувати, тиснути на Європу і лякати Україну.

Росія в шоці від того, що заявляє адміністрація Трампа. Вони цього не очікували. Це неможливо собі уявити,

– наголосив радник голови ОПУ.

Росіянам важливий не результат переговорів, а сам процес, який вони використовують як інформаційний майданчик. Паралельно вони хочуть послабити санкції, щоб забезпечити додаткові ресурси для військових потреб і збільшити удари по Україні. Ворог не відмовляється від плану тотального знищення України.

І це стане очевидним для США, навіть для адміністрації Трампа, уже через 2 – 3 тижні,

– підсумував Михайло Подоляк.

До слова, недавно Дональд Трамп заявив, що Зеленський "міг би приїхати на переговори в Саудівську Аравію, якби хотів". Президент США звинуватив українського лідера у небажанні досягти миру.