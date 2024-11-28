Нужна помощь лекарств, – политтехнолог заметил странные моменты в обращении Путина об "Орешнике"

Накануне обращения о баллистической ракете "Орешник" российский руководитель Владимир Путин более 2 недель не появлялся на публике. Вероятно, он плохо себя чувствовал после нескольких крупных мероприятий, поэтому нуждался в помощи врачей и лекарств соответственно.

Но нужно было срочно успокоить российскую армию из-за ударов ракетами ATACMS по России, поэтому появилось такое странное видео. Такое мнение 24 Каналу высказал политтехнолог Михаил Шейтельман, отметив, что его частично могли создать с помощью искусственного интеллекта.

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Какие проблемы могут быть у Путина

После саммита БРИКС в Казани и экономического форума на Валдае российский диктатор Владимир Путин исчез на 2 недели. Обычно так случается после каждого важного мероприятия. Это указывает на то, что он не может долго работать и оставаться в хорошей физической форме.

Очевидно, что ему нужна помощь каких-то лекарств и врачей. Не знаю каких точно, но на этот раз было что-то серьезное, если исчез на 2 недели,

– подчеркнул Шейтельман.

В это время российские СМИ публиковали якобы "свежие" видео Путина с региональными лидерами. Но, учитывая разговор, было понятно, что встреча состоялась еще полгода – год назад. Об этом свидетельствовали давние и неактуальные новости.

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Что странного в видео о "Орешнике"

С большой вероятностью ролик о баллистической ракете "Орешник" записывали в экстренном режиме. Он был точно незапланированный. Когда ВСУ ударили ракетами ATACMS по России, россияне хотели услышать ответ от своего "лидера" – так и появилось это видео.

Они сняли не реальную картинку. Использовали искусственный интеллект. Это настоящий Путин, но сняли только часть его тела. Очевидно, он сейчас выглядит не очень хорошо и чувствует себя так же. Изображение рук как раз собрали в целую картинку на монтаже,

– отметил Михаил Шейтельман.

Речь Путина была также необычной. Он начал ее не с традиционных слов "дорогой русский народ", а вообще без контекста. Мол, "я хочу сообщить российским солдатам". Это было обращение к армии, отнюдь не к обществу. Вероятно, Путин считает, что его войско сомневается в его возможностях противостоять западному оружию, которое есть у Украины.

Что интересно, на видео у Путина действительно странная мимика и произношение некоторых слов. Руки постоянно были прикованы к столу, лишь иногда подергивался мизинец. Записанный ролик был в том же бункере, что и 24 февраля 2022 года.