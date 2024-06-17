Какие красные линии в отношении Путина есть у Запада: Мусиенко проанализировал заявления партнеров

Запад демонстрирует четкие сигналы российскому диктатору, которые влияют на его дальнейшие решения и приказы военному командованию. Среди таких сигналов – разрешение Украине частично бить по территории России западным оружием. Партнеры Украины реагируют на ситуацию на фронте и перешли с Путиным на диалог с точки зрения демонстрации силы.

Язык силы и оружия эффективно работает в случае с Путиным, именно это оказывает на него существенное влияние. Такое мнение высказал 24 Каналу руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко, отметив, что Путин услышал сигнал Запада и ярким примером этого стала ситуация в Харьковской области.

Смотрите также Может ли Россия сорвать передачу F-16: ответ Воздушных Сил

Путин не сумасшедший, но хочет, чтобы так думали

Руководитель Центра военно-правовых исследований озвучил, что несмотря на кризис, негативные последствия, агрессивность и маниакальную одержимость Путина уничтожить украинский народ и государственность, он не сумасшедший в вопросах использования ядерного оружия и эскалации. Мусиенко отметил, что Россия проявляет рациональность, когда ее ставят на место. Яркий пример этому – ситуация на Харьковском направлении.

"Запад продемонстрировал красные линии, когда увидел риски, что российская армия может вклиниваться вглубь украинской территории на Харьковщине. Очевидно же, что в планах России было двигаться настолько дальше, на сколько они могли этого достичь и это бы допустили ВСУ. Им не удалось, а Запад послал четкий сигнал, что Украина имеет право бить по территории Белгородской и Курской областей, что она и делает. Это меняет планы врага", – рассказал Мусиенко.

Заявления мировых лидеров, которые повлияли на Путина

Руководитель Центра военно-правовых исследований напомнил, что президент США Джо Байден накануне поездки в Нормандию в интервью ABC News сказал, что ATACMS не полетят по Кремлю. Мусиенко считает, что он озвучил это с глубоким подтекстом.

"Он сказал "пока", "сейчас такого решения нет", но я думаю, что это был сигнал Путину, а если российские войска пойдут дальше и попытаются расширить наступление на Харьковщине или Сумщине, следующим шагом может быть право для Украины в том числе бить ATACMS. Что было бы следующим шагом сказал уже президент Франции Эмманюэль Макрон изданию The Economist, что, в случае риска обвала фронта, думаю, намекал он именно на Харьковщину, Франция и другие государства могут пойти на то, чтобы ввести в Украину свои войска для выполнения определенных функций", – озвучил Мусиенко.

Вокруг Донетчины красных линий нет

Мусиенко с грустью заметил, что красные линии сработали вокруг ситуации на Харьковщине, однако таких линий Запад не определяет относительно того, что происходит в Донецкой области.

По Донецкой области таких красных линий у Запада нет, там не сказали, что передадут вооружение, которым Украина может ударить по Ростовской области, на которой замыкается вся логистика оккупационных войск, которые в той области ведут наступательные действия,

– подытожил Мусиенко.

Заявления вокруг ядерного оружия