Какие красные линии в отношении Путина есть у Запада: Мусиенко проанализировал заявления партнеров
Запад демонстрирует четкие сигналы российскому диктатору, которые влияют на его дальнейшие решения и приказы военному командованию. Среди таких сигналов – разрешение Украине частично бить по территории России западным оружием. Партнеры Украины реагируют на ситуацию на фронте и перешли с Путиным на диалог с точки зрения демонстрации силы.
Язык силы и оружия эффективно работает в случае с Путиным, именно это оказывает на него существенное влияние. Такое мнение высказал 24 Каналу руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко, отметив, что Путин услышал сигнал Запада и ярким примером этого стала ситуация в Харьковской области.
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Путин не сумасшедший, но хочет, чтобы так думали
Руководитель Центра военно-правовых исследований озвучил, что несмотря на кризис, негативные последствия, агрессивность и маниакальную одержимость Путина уничтожить украинский народ и государственность, он не сумасшедший в вопросах использования ядерного оружия и эскалации. Мусиенко отметил, что Россия проявляет рациональность, когда ее ставят на место. Яркий пример этому – ситуация на Харьковском направлении.
"Запад продемонстрировал красные линии, когда увидел риски, что российская армия может вклиниваться вглубь украинской территории на Харьковщине. Очевидно же, что в планах России было двигаться настолько дальше, на сколько они могли этого достичь и это бы допустили ВСУ. Им не удалось, а Запад послал четкий сигнал, что Украина имеет право бить по территории Белгородской и Курской областей, что она и делает. Это меняет планы врага", – рассказал Мусиенко.
Заявления мировых лидеров, которые повлияли на Путина
Руководитель Центра военно-правовых исследований напомнил, что президент США Джо Байден накануне поездки в Нормандию в интервью ABC News сказал, что ATACMS не полетят по Кремлю. Мусиенко считает, что он озвучил это с глубоким подтекстом.
"Он сказал "пока", "сейчас такого решения нет", но я думаю, что это был сигнал Путину, а если российские войска пойдут дальше и попытаются расширить наступление на Харьковщине или Сумщине, следующим шагом может быть право для Украины в том числе бить ATACMS. Что было бы следующим шагом сказал уже президент Франции Эмманюэль Макрон изданию The Economist, что, в случае риска обвала фронта, думаю, намекал он именно на Харьковщину, Франция и другие государства могут пойти на то, чтобы ввести в Украину свои войска для выполнения определенных функций", – озвучил Мусиенко.
Вокруг Донетчины красных линий нет
Мусиенко с грустью заметил, что красные линии сработали вокруг ситуации на Харьковщине, однако таких линий Запад не определяет относительно того, что происходит в Донецкой области.
По Донецкой области таких красных линий у Запада нет, там не сказали, что передадут вооружение, которым Украина может ударить по Ростовской области, на которой замыкается вся логистика оккупационных войск, которые в той области ведут наступательные действия,
– подытожил Мусиенко.
Заявления вокруг ядерного оружия
- Генсек Альянса Йенс Столтенберг заявил, что НАТО обсуждает приведение ядерного оружия в боевую готовность. Причина этому – угроза со стороны Китая и России. Страны Запада обсуждают возможность изъятия ракет из хранилищ и перевода их в режим ожидания. Столтенберг сообщил, что Китай инвестирует деньги в вооружение, его ядерный арсенал к 2030 году может увеличиться до 1000 боеголовок.
- В России на заявление НАТО уже отреагировали. Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков отметил, что такие высказывания должны быть запрещены. Он отметил, что таким образом НАТО усиливает напряжение, но аналогичные заявления Путина по поводу "ядерки" объяснил тем, что тот делает заявления не по собственной инициативе, а по просьбе СМИ.
- Секретарь СНБО Украины Александр Литвиненко заявил британской прессе, что российский диктатор может использовать тактическое ядерное оружие. Поводом для этого может стать поражение в войне против Украины. Это один из возможных сценариев развития событий в таком случае.