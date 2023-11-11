Путину в Ростове показали "военную" машину, которую производитель позиционирует как охотничье-фермерскую

Владимир Путин посетил штаб Южного военного округа в Ростове-на-Дону. Кремль заявил, что ознакомился с новыми образцами военной техники.

Аналитики отмечают, что такими поступками Путин, вероятно, пытается представить себя "лидером военного времени" в преддверии предстоящих президентских выборов. Они намечены на март 2024 года.

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Что известно о визите Путина в штаб

Российские пропагандисты показали кадры, на которых Шойгу и Герасимов показывают Путину вездеход Desertcross 1000-3. Издание Meduza, являющееся в России иноагентом, написало, что диктатору показали технику для патрулирования, разведки, рейдовых, поисково-спасательных операций, а также для транспортировки техники в сложных дорожных условиях.

Согласно стенду Россия уже направила на войну в Украине 537 машин Desertcross 1000-3. Более того, Кремль планирует приобрести еще 1590 машин Desertcross в декабре 2023 года и в первом квартале 2024 года.

По данным журналистов Meduza, Desertcross производит зарегистрированный в США бренд Aodes, имеющий штаб-квартиру в Китае. Бренд отмечает, что это транспортные средства для охотников, фермеров и работников лесного хозяйства.

Российские милблогеры постоянно жалуются на нехватку военной техники на Херсонском направлении, и, возможно, Путин пытается заинтересовать российских военных, воюющих на этом направлении, предоставляя им охотничью и сельскохозяйственную технику, а не специальную военную технику,

– заявили аналитики.

В ISW отметили, что известный российский милблогер, например, написал, что минобороны России предоставит российским военнослужащим легкую фронтовую технику.

Аналитики американского Института изучения войны отметили, что визит Путина в штаб 10 ноября стал пятым. В прошлый раз он там бывал 20 октября, перед этим – в декабре 2022 года.

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