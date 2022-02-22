Путину предлагали расширить границы оккупированного Донбасса дальше Мариуполя

Президенту России Владимиру Путину предложили расширить "квазиреспублики". Территорию боевиков, мол, надо сделать большей.

Расширить территории запланировали дальше Мариуполя. Такое заявление сделал министр внутренних дел России Владимир Колокольцев на заседании Совета Безопасности России.

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По его словам, соответствующие псевдореспублики нужно было признавать однозначно, однако есть, мол, поправка.

"Я хотел бы внести поправку: признавать в тех административных границах, в которых эти республики и народы этих республик находились до оккупации их вооруженными силами Украины. Именно от Мариуполя и до тех исторических границ", – сказал он.

Что еще заявил Колокольцев

Также глава российского МВД провел аналогию, что, мол, по мнению Киева, минские договоренности похожи на акт капитуляции. Он предложил вспомнить 1945 год, когда Германия подписала акт о капитуляции, однако 7 лет его не выполняла.

Кроме того, Колокольцев заявил, что в переговорах по Украине Россию окружают "партнеры с краплеными картами", чтобы якобы обосновать "лицемерную, лживую официальную позицию Киева".

Заседание Совета Безопасности России: главное

В России 21 февраля провели заседание Совета Безопасности. После этого Владимир Путин заявил о "признании" незаконных вооруженных группировок на Донбассе.

Госдума России приняла этот законопроект на заседании 15 февраля.

В Министерстве иностранных дел Украины отметили, что такое "признание" будет означать сознательный выход Москвы из "Минска".

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