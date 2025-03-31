Для Путина создали все условия, чтобы красиво выпрыгнуть из войны

Двое погибших. 55 раненых, среди них 5 детей. Это только в Харькове. Результат последней демонстрации "стремления к миру" со стороны России. Больница, жилая застройка, гражданские объекты.

Глобальная трансграничная угроза

Еще был удар по Чугуеву. Перед тем такая же демонстрация была по Днепру. Об этом заявил Алексей Копытько, информирует 24 Канал.

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Там, где Кремль не дотягивается ракетами и дронами, привлечены атаки невольных смертников.

Единственные логичные последствия в нормальной ситуации – на международном уровне признать Россию государством, которое не только поддерживает, но и осуществляет террористические акты. С усилением санкций.

Потому что задачи атак на Харьков, Днепр, Сумы и другие города – сеять страх для достижения политических целей, а не военных. А это и есть терроризм в чистом виде. Потакание терроризму, тем более государственному – это глобальная трансграничная угроза. Если так можно против Украины – так можно везде, просто еще не столкнулись.

Столкнутся.

Массовые военные преступления в зоне боевых действий и терроризм в тылу – вот формула, которую Россия на самом деле возит на переговоры.

Несмотря на заверения российского президента Владимира Путина, что все идет медленнее "чем кому-то хотелось бы", но в целом по плану – все идет как раз не по плану.

Путину создали условия, чтобы он красиво выпрыгнуть из войны и торжественно отпраздновал на Красной площади. А он не в состоянии ими воспользоваться. Похоже, агрессор заходит на еще один полугодовой военный цикл, чтобы убить десятки тысяч россиян, ухудшить внутреннюю ситуацию в России и обострить все проблемы.