Путину задали четыре неудобных вопроса о войне с Украиной

Война продолжается четвертый месяц. Россия несет тяжелые потери: горит техника, гибнут солдаты и даже генералы.

Публичные гарантии президента нарушены: в зоне боевых действий оказалось не менее 600 призывников. Экономика трещит по швам: в отчетах Минфина настоящая паника.

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Будущее России вылетает в трубу

Однако Путин со скучающим видом сидит в своем кабинете и бубнит одно и то же: "Спецоперация идет по плану и в соответствии с утвержденным графиком".

Ощущение, что нас всех тут просто держат за дураков. По какому плану? Этот план больше напоминает трубу, в которую вылетает наше будущее.

Сегодня я хочу задать президенту России 4 вопроса про войну с Украиной, которые мне кажутся важными и требующими ответов. Я прекрасно понимаю, конечно, что он не побежит немедленно передо мной отчитываться. Но считаю принципиальным, чтобы эти вопросы звучали публично и стимулировали общественную дискуссию.

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Четыре вопроса для Путина

Первый вопрос, который я хочу задать Путину, касается человеческих жертв. Понятно, что любая война сопровождается потерями. Но масштаб этих потерь – общественно значимая информация. Российский народ имеет право знать, какую цену он платит за объявленную президентом "спецоперацию".

Последний раз минобороны обнародовало данные о потерях аж 25 марта. Тогда нам сообщили, что в боях на территории Украины погиб 1351 военнослужащий и еще 3825 получили ранения. С тех пор прошло 2,5 месяца. Новые данные о потерях не публиковались ни разу.

Почему эта информация скрывается? Обычно так происходит, когда потери слишком велики, их замалчивают, чтобы не вызвать протесты общества.

Путину задали четыре вопроса о войне с Украиной / Фото Getty Images

Второй вопрос касается солдат срочной службы. Президент Путин несколько раз публично обещал, что воевать с украинской армией будут только контрактники, которые осознанно делают свой выбор. Рисковать жизнями призывников Кремль якобы не намерен…

Еще в марте минобороны признало, что в частях, отправленных воевать с украинцами, оказались призывники, некоторые из них попали в плен.

Поражает отношение к родителям погибших военнослужащих – вместо извинений и простого человеческого сочувствия, они получают откровенное хамство угрозы.

Вопрос мой, Владимир Владимирович Путин, очень простой: готовы ли подтвердить, что матросы и солдаты срочной службы не будут отправляться на войну в Украину? И какие гарантии вы можете дать российскому обществу? Одного вашего "честного слова" уже недостаточно.

В результате войны Россия неизбежно станет беднее. Вся надежда на золотовалютные резервы, которые годами откладывались на черный день. Но когда этот черный день настал, выяснилось, что половина этих запасов оказалась арестована в результате западных санкций и доступа к ним у правительства просто нет.

Мой (третий – 24 канал) вопрос к президенту: а как люди должны выживать в этих условиях? Понимал ли Путин, к каким чудовищным последствиям может привести так называемая "специальная военная операция" в Украине?

Четвертый вопрос, который я хотел бы задать Путину лично, если бы мне однажды представилась такая возможность. Вы уже не молодой человек, в октябре вам исполнится 70 лет. Неужели вас, верующего человека, не смущает и не пугает кровь на ваших руках? Это нам минобороны не сообщает о числе погибших в Украине, но вы-то знаете реальную статистику, неужели вы спокойно спите по ночам?

Мальчики кровавые не мерещатся? Все мы смертные, Владимир Владимирович... Весь мир видит, что вы не боитесь человеческого суда. Кажется, вы уверены, что чемодан с ядерной кнопкой защитит вас от гнева людей и является гарантией вашей личной безопасности. Но неужели вы не боитесь гнева Всевышнего? Оказавшись перед Богом, что вы ему скажете?

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