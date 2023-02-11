В разведке Британии предположили, почему ЧВК "Вагнера" приостанавливает вербовку заключенных
Источник:Минобороны Великобритании
ЧВК "Вагнера" активно использовали для наступления на Бахмут. В боях за город-крепость уничтожили тысячи наемников. И здесь Пригожин заявил, что пока не будет набирать в армию зэков.
Так что в разведке Великобритании предположили, что могло стать причиной такого решения. Ведь заявление 9 февраля о прекращении вербовки заключенных в ЧВК "Вагнера" явно должно иметь какую-то вескую причину.
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Правду не скрыть
Разведка ссылается на данные Федеральной службы исполнения наказаний в России. Они свидетельствуют о том, что с декабря 2022 снизились темпы набора заключенных в армию Пригожина. И на это есть веские причины.
В ведомстве предполагают, что, вероятно, зеки начали получать сведения о реалиях на войне. И, конечно, это мало кому понравится. Ведь большинство заключенных становились частью ЧВК "Вагнера", чтобы немного побегать с автоматами и получить амнистию. По факту же последняя им светит, но посмертно.
Впрочем, это только один из факторов. Ключевым, считают в разведке, остается прямое соперничество между российским минобороны и ЧВК "Вагнера". Да и наемники могут уже никому не быть нужными. Ведь враг, вероятно, уже развернул большинство резервистов, которых смог призвать в рамках так называемой "частичной мобилизации".
В настоящее время военно-политическое руководство России может предстать перед сложным выбором:
- продолжать истощать свои силы;
- сворачивать задачи;
- произвести новую форму мобилизации.
Если учитывать безумные потери врага, то новый набор в армию России может понадобиться. В то же время, следует помнить, что он происходит перманентно. Просто оккупанты не делают его массовым, а также минимизируют информацию, которая могла бы свидетельствовать, что оккупанты гребут людей на фронт. А пока вспомним потери.
Скоро будет 140 тысяч уничтоженных
- На утро 11 февраля наши защитники и защитницы ликвидировали 136 880 российских захватчиков. Только за минувшие сутки на тот свет удалось отправить 1 140 бойцов "второй армии мира".
- Также в металлолом уже превратили тысячи вражеских машин. У захватчиков уже нет 3267 танков, 6474 боевых бронированных машин, 2270 артиллерийских систем, 463 РСЗО, а также 234 средств ПВО.
- Кроме того, на балансе вражеского войска на 295 самолетов, 286 вертолетов, 1997 БпЛА оперативно-тактического уровня, 857 крылатых ракет, 18 судов, 5134 автомобилей и автоцистерн и 214 единиц спецтехники меньше.