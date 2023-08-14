Такое мнение 24 Каналу выразил политолог и социолог из Германии Игорь Эйдман, отметив, что Аксенов считает, что эта ЧВК когда-то может его "спасти".

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"Думает, что ему также нужна своя частная армия, которая будет "спасать" его шкуру непосредственно в случае такого большого "шухера" или беспорядка, связанного с поражением российских войск в Украине", – подчеркнул политолог.

Эйдман отметил, что путинские олигархи имеют дань – платят за войну, содержат официальные и неофициальные военные подразделения. Мол, так олигарх Ротенберг финансирует ЧВК "Конвой".

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Формально – часть российской армии

Социолог из Германии добавил, что бойцы ЧВК "Конвой" формально являются участниками так называемого "боевого резерва России" и имеют контракты с российской армией.

Однако таких автономных ЧВК как "Вагнера" в России больше не осталось. Все частные военные компании переводят на контракт с российской армией.

Когда начнется большой "шухер", большой беспорядок, связанный с поражением, с раздраем внутри российских войск, который чувствуется и особенно сильно проявлялся во времена наибольшей активности Пригожина, возможно, "все оружие на стене" может начать выстреливать,

– отметил политолог.

И тогда гауляйтер Аксенов, если почувствует, что российские войска не собираются его "защищать", а будут бежать, может пытаться на это рассчитывать. Также тогда могут начаться и междоусобные разборки с участием ЧВК.

"Очень похоже не просто на какие-то амбиции Аксенова, но и на то, что они просто деньги пилят и выкачивают на это ЧВК из олигархов. А после этого руководители этого ЧВК – эти ряженые "казаки" – вместе с Аксеновым пилят", – считает социолог.

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