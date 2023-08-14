Такое мнение 24 Каналу выразил политолог и социолог из Германии Игорь Эйдман, отметив, что Аксенов считает, что эта ЧВК когда-то может его "спасти".
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"Думает, что ему также нужна своя частная армия, которая будет "спасать" его шкуру непосредственно в случае такого большого "шухера" или беспорядка, связанного с поражением российских войск в Украине", – подчеркнул политолог.
Эйдман отметил, что путинские олигархи имеют дань – платят за войну, содержат официальные и неофициальные военные подразделения. Мол, так олигарх Ротенберг финансирует ЧВК "Конвой".
Зачем Аксенов создал собственную ЧВК: смотрите видео
Формально – часть российской армии
Социолог из Германии добавил, что бойцы ЧВК "Конвой" формально являются участниками так называемого "боевого резерва России" и имеют контракты с российской армией.
Однако таких автономных ЧВК как "Вагнера" в России больше не осталось. Все частные военные компании переводят на контракт с российской армией.
Когда начнется большой "шухер", большой беспорядок, связанный с поражением, с раздраем внутри российских войск, который чувствуется и особенно сильно проявлялся во времена наибольшей активности Пригожина, возможно, "все оружие на стене" может начать выстреливать,
– отметил политолог.
И тогда гауляйтер Аксенов, если почувствует, что российские войска не собираются его "защищать", а будут бежать, может пытаться на это рассчитывать. Также тогда могут начаться и междоусобные разборки с участием ЧВК.
"Очень похоже не просто на какие-то амбиции Аксенова, но и на то, что они просто деньги пилят и выкачивают на это ЧВК из олигархов. А после этого руководители этого ЧВК – эти ряженые "казаки" – вместе с Аксеновым пилят", – считает социолог.
ЧВК Аксенова: что известно
- Ранее СМИ сообщали, что так называемый "глава Крыма" Сергей Аксенов создал собственную частную военную компанию. И она, как отмечают журналисты, связана с главой ЧВК "Вагнера" Евгением Пригожиным.
- По данным расследования центра "Досье", ЧВК "Конвой" получила сотни миллионов рублей от структур российского олигарха Аркадия Ротенберга, а также банка ВТБ – одного из крупнейших в стране-агрессоре. Только за полтора месяца были поступления более чем в 437 миллионов рублей.
- Известно, что наемники имеют свою тренировочную базу во временно оккупированном Крыму. А руководит ЧВК "Конвой", по данным журналистов, петербургский охранник Константин Пикалов с позывным "Мазай".
- Также ранее сообщалось, что так называемая оккупационная "власть" Крыма создала две частные компании – "Тавриду" и "Ливадию". В их составе захватчики и коллаборанты, участвовавшие в незаконной оккупации полуострова в 2014 году. Преимущественно это бывшие антимайдановцы и российские казаки.