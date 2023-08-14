Таку думку 24 Каналу висловив політолог і соціолог з Німеччини Ігор Ейдман, зауваживши, що Аксьонов вважає, що ця ПВК колись може його "врятувати".

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"Думає, що йому також треба своя приватна армія, яка буде "рятувати" його шкуру безпосередньо у випадку такого великого "шухеру" чи безладу, пов'язаного з поразкою російських військ в Україні", – наголосив політолог.

Ейдман зазначив, що путінські олігархи мають данину – платять за війну, утримують офіційні та неофіційні військові підрозділи. Мовляв, так олігарх Ротенберг фінансує ПВК "Конвой".

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Формально – частина російської армії

Соціолог з Німеччини додав, що бійці ПВК "Конвой" формально є учасниками так званого "бойового резерву Росії" та мають контракти з російською армією.

Однак таких автономних ПВК як "Вагнера" в Росії більше не залишилося. Усі приватні військові компанії переводять на контракт з російською армією.

Коли почнеться великий "шухер", великий безлад, пов'язаний з поразкою, з роздраєм всередині російських військ, який відчувається й особливо сильно проявлявся у часи найбільшої активності Пригожина, можливо, "вся зброя на стіні" може почати вистрілювати,

– зауважив політолог.

І тоді гауляйтер Аксьонов, якщо відчує, що російські війська не збираються його "захищати", а будуть бігти, тоді він може намагатися на це розраховувати. Також тоді можуть початися і якісь міжусобні розбірки за участі ПВК.

"Дуже схоже не просто на якісь амбіції Аксьонова, але й на те, що вони просто гроші пилять та викачують на це ПВК з олігархів. А після того керівники цього ПВК – ці ряджені "козаки" – разом з Аксьоновим пилять", – вважає соціолог.

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