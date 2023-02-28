Драку готовили более 200 человек: в Харькове полиция проводит обыски у участников ЧВК "Редан"

В центре Харькова 27 февраля полиция задержала участников ЧВК "Редан", которые планировали устроить массовую драку. Оказалось, что готовили ее более 200 человек.

В отделение полиции пригласили 245 человек, 215 из которых – несовершеннолетние. Об этом рассказал начальник полиции Харьковской области Владимир Тимошко.

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Что известно о б участниках драки

Планировали потасовку 149 парней, 66 девушек. Только 30 человек – совершеннолетние, также трое были ранее судимы. Правоохранители изъяли ножи, кастеты, газовые баллончики. В общей сложности 17 единиц.

Составили 72 протокола в отношении родителей несовершеннолетних. Тимошко объяснил, что работа будет продолжаться с целью установления всех организаторов драки.

Обыски у организаторов

Начальник следственного управления Сергей Болвинов добавил, что правоохранители нашли внутренние чаты в Telegram, из-за которых подростки собирались и координировались. Установили личность каждого.



Обыски у участников движения / Фото полиции

Сегодня утром уже провели 3 обыска у возможных организаторов массовых беспорядков – один из них несовершеннолетний.

Родители явно были в шоке от того, чем занимаются их дети. Обращаюсь к родителям несовершеннолетних. Контролируйте своих детей. Кому не понятно — война, такие меры сейчас точно не ко времени,

– подчеркнул Болвинов.



Родители были в шоке / Фото полиции

Что этому предшествовало