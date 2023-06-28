Об этом 24 Каналу сказал военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко. Армия Пригожина в том количестве, которое двигалось на Москву, пока отсутствует на территории Беларуси.

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"Посмотрим, что будет через неделю-две, тогда будем анализировать по факту, что там будет и в каком количестве там будет формироваться. Этот процесс невозможно сделать незаметным", – отметил Александр Коваленко.

Александр Коваленко рассказал, что ждет ЧВК "Вагнер", если те отважятся зайти из Беларуси: смотреть видео

Что ждет ЧВК "Вагнер" на Севере Украины

Как отметил Коваленко, у ЧВК "Вагнер" уже нет возможностей и ресурса по сравнению с украинской армией. Если все же они отважатся зайти с территории Беларуси, их ждет большое разочарование на Севере Украины.

Какую угрозу они будут представлять? Они будут на буханках и пикапах с пулеметами "Максим" заезжать на Северный плацдарм, где их ждут линии обороны еще более плотные, чем были до 24 февраля 2022 года и еще более злые защитники Украины и подразделения, полноценно готовые к тому, чтобы противостоять угрозе ударной группировки,

– отметил Коваленко.

Все, что звучит из кремлевских СМИ, следует воспринимать скептически. Россия проигрывает на всех фронтах, но пропаганда еще пытается что-то спасти.

ЧВК "Вагнер": что о них известно сейчас