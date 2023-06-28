Про це 24 Каналу сказав військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко. Армія Пригожина у тій кількості, яка рухалася на Москву наразі відсутня на території Білорусі.

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"Подивимося, що буде через тиждень-два, тоді будемо аналізувати за фактом, що там буде і в якій кількості там буде формуватися. Цей процес неможливо зробити непомітним", – зазначив Олександр Коваленко.

Олександр Коваленко розповів, що чекає ПВК "Вагнер", якщо ті наважаться зайти з Білорусі: дивитись відео

Що чекає на ПВК "Вагнер" на Півночі України

Як зазначив Коваленко, у ПВК "Вагнер" вже немає тих можливостей та ресурсу у порівнянні з українською армією. Якщо все ж вони наважаться зайти з території Білорусі, їх чекає велике розчарування на Півночі України.

Яку загрозу вони становитимуть? Вони що будуть на буханках та пікапах з кулеметами "Максим" заїжджати на Північний плацдарм, де їх чекають лінії оборони ще щільніші, ніж були до 24 лютого 2022 року та ще більш злі захисники України та підрозділи, які повноцінно готові до того, щоб протистояти загрозі ударного угруповання,

– зазначив Коваленко.

Все, що лунає з кремлівських ЗМІ варто сприймати скептично. Росія програє на всіх фронтах, але пропаганда ще намагається щось врятувати.

ПВК "Вагнер": що про них відомо наразі