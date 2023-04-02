Фрайкоры, дивизия СС и "мясные атаки": где в истории искать реальный прототип ЧВК "Вагнера"

Группу "Вагнера" часто называют частной военной компанией (ЧВК). Это не совсем так. "Вагнеровцы" только копируют современные западные частные военные компании по форме, но не по существу. Наиболее известные из них – американские MPRI и Blackwater, ныне – Academi, французская Secopex. В то же время обнаруживается и немало исторических прототипов армии Пригожина.

Одним из самых медийных лиц геноцидной войны России против Украины является не военный, а назначенный олигарх Евгений Пригожин. Он номинально возглавляет так называемую группу "Вагнера". 24 Канал решил провести исторические параллели и сравнить вагнеровцев с другими наемниками.

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Неприятная коллизия – вагнеровцы вне закона

В российском законодательстве нет оснований для существования ЧВК, а наёмничество карается уголовной ответственностью. При этом, в 2021 году министр иностранных дел Лавров официально признает, что российские ЧВК "работают" в Африке, а в 2023 году критика российских наемников из ЧВК стала уголовным преступлением (предусматривает до 15 лет заключения).

Новые российские законы наемников называют "участниками добровольческих формирований". И это уже другая калька – немецкого термина Freikorps (фрайкоры), то есть Корпус добровольцев.

Кто такие фрайкоры

Фрайкоры ныне известны как парамилитарные объединения немецких ветеранов Первой мировой войны, преимущественно с правыми взглядами и отсутствием пиетета к человеческой жизни. Позже участники фрайкоров присоединились к нацистам и стали основой уже для их парамилитарных формирований.

На самом же деле история фрайкоров начинается еще в середине 18 века и связывается с персоной прусского кайзера – Фридриха Второго.

Неожиданно, но здесь есть параллели с современной группой "Вагнера". На них обратил внимание американский историк Александр Бернс, подробности он изложил в своей статье на портале War on the Rocks.

Бернс рассказывает, что кроме знаменитых гренадеров и не менее легендарной линейной тактики, на стороне Фридриха воевали также нерегулярные подразделения – фрайкоры.

Они отличались от регулярной прусской армии, были сформированы на средства и по инициативе местных нобилей, которые часто эти отряды и возглавляли, а кое-где делегировали эти права профессионалам-военным, которых тогда было немало на свободных хлебах.

В 18 веке дворяне могли легко переходить на службу к многочисленным европейским монархам и за одну войну успевали повоевать за разные враждующие стороны, некоторые – по несколько раз.

Говорить о фрайкорах исключительно, как об изобретении кайзера Фридриха времен Семилетней войны не совсем правильно. Первыми их стали применять австрийцы лет за 20 до прусского кайзера, их называли "пандуры".Также аналог фрайкоров использовали французы, наиболее известные конные наемники Морица Саксонского.Volontaires de Saxe. Последний был не только талантливым полководцем, но и выдающимся теоретиком военного дела. Своих наемников он использовал для так называемой "малой войны" – скоротечных рейдов и наскоков, от воинов Мориц требовал универсальности и нестандартных подходов к ведению боевых действий, а также эффективно использовал взаимодействие пехоты и кавалерии.

Бернс указывает, что большинство в немецких фрайкорах составляли пленные из армий противника, исследователь называет их prisoners. И здесь уже прямая параллель с "Вагнером", ведь сейчас большинство у пригожинцев составляют именно завербованные на зонах "зеки" (конечно, абсолютно незаконно, даже с точки зрения российских законов).

Наемники Морица Саксонского / фото geheugenvannederland.nl

На самом деле автор несколько ошибается, ведь те же фрайкоры формировались не из prisoners, а deserters, то есть дезертиров. Также там немало было и добровольцев, причем разных национальностей – от венгров и хорватов и, возможно, и украинских казаков. Но в чем господин Бернс прав, так в том, что фрайкоров использовали как штурмовиков для суицидальных атак на укрепленные позиции – ныне они известны как "мясные волны". И это то же, что сейчас делает "Вагнер".



Бойцы фрайкора Вильгельма вон Клейста / фото Wikimedia Commons

Несмотря на высокую смертность, фрайкоры были относительно эффективны, они были автономны, а потому – лишены чрезмерной бюрократии большой армии. Наличие талантливых командиров и отсутствие сантиментов позволяли экспериментировать на поле боя и производить наиболее эффективную тактику боя. Через сто лет – уже в 19 веке – этот подход получит преимущество над линейной тактикой, впрочем, никто из участников фрайкоров до этого момента не доживет.

Бернс говорит об этих творческих поисках командиров фрайкоров и сравнивает их с творчеством командиров "Вагнера" – те также сделали "мясные штурмы" эффективными, учитывая, что ценой больших жертв среди зэков (которых никому не жалко) вагнеровцам удается продвигаться вперед. Впрочем, до больших побед русским наемникам очень далеко – тот же Бахмут они штурмуют уже более полугода, Соледар и Попасную утопили в собственной крови и на том "кончились". Это трудно сравнить с эффективностью времен Морица Саксонского или Фридриха Второго.

тот же Бахмут они штурмуют уже более полугода, Соледар и Попасную утопили в собственной крови и на том "кончились". Это трудно сравнить с эффективностью времен Морица Саксонского или Фридриха Второго. Еще одна общая черта между фрайкорами и вагнеровцами – варварская жестокость. Здесь параллелей еще больше. Впрочем, есть нюанс, на фоне зверств регулярной русской армии "Вагнер" особенно даже как-то не выделяется. Напомним, в Буче и Гостомеле наемников Пригожина не было – все страшные зверства творили именно регулярные войска. Возможно, чтобы догнать ВС РФ в кровожадности и не отставать, "пригожинцы" прибегли к пиар-казням с помощью кувалд, а также стали рекламировать расстрелы и собственные заградительные отряды.

Слишком много чести для Пригожина.

Такая ситуация в русской армии обусловлена исторически –следует упомянуть многочисленные военные преступления армии Суворова, Кутузова и Барклая-де-Толли в 1813 –1814 или Красной Армии в Германии в 1945 году.

При этом русская пропаганда в лучших традициях причудливого постмодернизма часто рисует "Вагнер" не как сталинских "штрафников" или фрайкоров 18 века, а как куражных наемников предыдущих эпох. Так, Евгений Пригожин выступает чуть ли не кондотьером (так называли командиров наемников в 14 – 16 веке в Италии).



Евгений Пригожин / скриншот

Известный завистник Пригожина – военный преступник Гиркин сравнивает номинала группы "Вагнер" вообще с Альбрехтом Валленштейном – выдающимся полководцем времен Тридцатилетней войны.

Что известно о Валленштейне Был одним из главнокомандующих войск Священной Римской империи и всегда делал ставку на наемников (его армия не требовала денег от казны и питалась на средства грабежей и контрибуций). Дослужился до самого высокого чина в армии – генералиссимуса и был убит собственной охраной после того, как император Фердинанд Второй решил, что Валленштейн стал слишком влиятельным, самостоятельным и опасным.



Смерть Валленштейна / фото Wikimedia Commons

Хорошо, что Гиркин не сравнил Пригожина и ЧВК "Вагнер" с римскими преторианцами, которые в 193 году нашей эры убивали императоров, задолжавших им премиальные выплаты, а затем продали титул императора на аукционе (победитель, кстати, не смог заплатить вовремя и также был убит).

Возникает резонный вопрос – а не много ли чести? Ответ прост – слишком много. В отличие от Валленштейна, Морица Саксонского, прусского руководителя одного из 14 фридриховых фрайкоров Вильгельма вон Клейста и даже большевистских предводителей времен так называемой Гражданской войны Котовского и Якира (первый имел отряды из криминалитета, второй – из китайских наемников), Пригожин ни в коем случае не является самостоятельной фигурой.

Пригожин не руководит так называемым ЧВК "Вагнер" ни на Донбассе, ни в Сирии, ни в Африке (напомним, что именно африканское направление деятельности "Вагнера" является главным). Он лишь номинально возглавляет это парамилитарное образование, не отвечает за боевые действия и планирование операций (для этого там есть Дмитрий Уткин, тот же "Вагнер").

Настоящим владельцем группы "Вагнер" является государство Россия, а конкретнее – ее спецслужба ФСБ, для них "Вагнер" – военный филиал для гибридных операций за пределами России. Пригожин здесь ширма, которой позволяют быть лицом процесса и получать небольшую ренту от миллиардов, зарабатываемых настоящими владельцами. Бои же на Донбассе и "мясные штурмы" зэков, собранных в штрафбаты – удобная форма утилизации ненужных ресурсов

Реальный прототип для "Вагнера"

Если же искать достойные параллели, далеко идти не стоит, ведь у Пригожина и пригожинцев был прототип не во времена Семилетней войны или войны за Испанское наследие, а во Второй мировой войне. Это Оскар Дирлевангер и его специальная команда СС "Дирлевангер" (впоследствии – 36-я гренадерская дивизия СС "Дирлевангер").

Военный преступник Оскар Дирлевангер / Бундесархив

Что известно о Дирлевангере Ветеран первой мировой войны был участником оккупации Украины после Берестейского мира, после войны присоединился к фрайкору и участвовал в кровавых уличных боях. Защитил диссертацию, был ревностным последователем Гитлера и членом НСДАП, занимался бизнесом и мелкими махинациями, в 1934 году был осужден за педофилию, это оказалось слишком даже для наци, а потому Дирлевангер потерял и научную степень (кстати, тема диссертации будущей войны), и военные знаки отличия.



После освобождения (отсидел 2 года, Пригожин имеет 2 судимости, отсидел 9 лет в тюрьме из 13) Дирлевангер воевал в Испании на стороне Франко, а впоследствии был вообще реабилитирован нацистами. С началом Второй мировой войны Дирлевангер стал частью СС, возглавил специальный карательный отряд, сформированный из браконьеров, отбывавших заключение в концлагере "Заксенхаузен". Впоследствии отряд разросся до батальона, а затем – дивизии.

Когда браконьеры закончились, отряды начали формировать из профессиональных преступников, осужденных солдат Вермахта и членов СС, а также – из военнопленных (у Дирлевангера был целый батальон россиян).

Отрядам Дирлевангера поручали самые кровавые задачи – особенно они "отличились" в Беларуси и Польше.

Фото карателей Дирлевангера из Бундерсархива

На руках Дирлевангера и его воинов – кровь десятков тысяч убитых гражданских и более 200 сожженных деревень. Это классические каратели, о которых так любит вспоминать российская пропаганда, впрочем, очевидно забывая, кто сейчас является их прямым наследником.

Сначала подразделение действовало против партизан и осуществляло так называемые "акции возмездия" для гражданских, но впоследствии, когда у нацистов начались "кадровые проблемы", карателей бросили на фронт (здесь просто прямая аналогия с группой "Вагнера") и превратили в штрафбат.

На фронте подразделение понесло страшные потери, но получали постоянные подкрепления из числа амнистированных преступников, которых без должной подготовки гнали в бой на верную смерть. Так, в боях по подавлению Варшавского восстания в 1944 году потери бригады Дирлевангера достигли 315% от штатной численности.

Впоследствии подразделение испытало страшные потери в боях в Словакии, Венгрии и Германии, пока не было уничтожено Красной армией в мае 1945 года в "Гальбском мешке" (тогда немцы пытались прорваться к окруженному Берлину и спасти Гитлера (этот эпизод и напрасные ожидания Гитлера хорошо показаны в фильме "Бункер), однако сами были окружены и разбиты).



Путин и Пригожин / фото росСМИ

Возмездие для Дирлевангера было страшным – его забили до смерти в тюрьме. То же ждало и большинство его подчиненных. Что-то похожее, похоже, готовит судьба и для Пригожина. Никто не будет разбираться, настоящий ли он кондотьер или просто зиц-председатель ФСБшной конторы. Зато настоящие кураторы так называемой ЧВК в "прекрасной России будущего", возможно, попытаются выдать себя за спасителей и либералов. Для этого им нужно будет только предъявить лысую голову "повара Путина".