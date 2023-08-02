Учат не только армию Лукашенко: чем занимаются вагнеровцы в Беларуси
В Беларуси бойцы формирования "Вагнера" выполняют функцию личной полиции Александра Лукашенко. Они также участвуют в дестабилизации ситуации на белорусско-польской границе с целью создания гуманитарного кризиса в регионе.
Об этом 24 Каналу сообщил генерал-лейтенант, председатель службы внешней разведки Украины в 2020-2021 годах, глава ГУР Минобороны в 2015-2016 годах Валерий Кондратюк. Ранее Россия и Беларусь уже пытались создать гуманитарный кризис на границе с Европейским союзом: ежедневно нелегально переправляли до 40-50 мигрантов из Сирии и других стран на территорию Польши.
Смотрите также В Беларуси зафиксировали новую локацию вагнеровцев: там есть старое хранилище техники
"Если раньше этих нелегалов сопровождали силовики, сейчас эту задачу выполняет "Вагнер". Более того, террористы еще и проводят обучение и тренировку этих мигрантов с целью подготовить их к нападениям и убийству пограничников европейских государств, в частности Польши и стран Балтии", – сказал генерал-лейтенант.
В ответ НАТО заявило, что в Польше дополнительно разворачивают минно-саперный батальон на близлежащих территориях, чтобы дистанционно минировать территорию. Также Польша вместе со странами Балтии готовы закрыть границу с Беларусью, если соответствующие сценарии дестабилизации ситуации будут подтверждены.
Лукашенко больше всего боится собственного народа
В настоящее время в Беларуси находятся 6400 бойцов ППК "Вагнер". Они выполняют роль личной полиции Лукашенко, чтобы обеспечить ему безопасность от собственного народа, которого диктатор действительно боится.
Вагнеровцы совершают провокации с мигрантами на границе с Польшей: смотрите видео
"Белорусы на прошедших президентских выборах выходили на массовые акции протеста – не за собственные демократические свободы, и не против России, они выступали против самого Лукашенко, который 25 лет находится у власти и надоест им", – объяснил Кондратюк.
Самопровозглашенный президент республики не доверяет собственной армии, так что в случае, если придется разгонять такие протесты снова, эту роль будут выполнять вагнеровцы.
Беларусь угрожает странам НАТО
- Россияне и белорусы распространяют ИПСО о том, что вагнеровцы планируют зайти на территорию Польши. Представитель ГУР Андрей Юсов отметил, что такими действиями россияне и белорусы "стреляют себе в ногу".
- В июле в российской Госдуме заявили, что им "очень нужен" Сувалкский коридор между Польшей и Литвой, потому что он может соединить Калининградскую область России с Беларусью.
- 1 августа Лукашенко заявил, что якобы Польша должна быть благодарна за сдерживание членов ЧВК "Вагнер" на белорусско-польской границе.