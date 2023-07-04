"Вагнера" как отдельной единицы уже нет, – Череватый рассказал, кто заменяет вагнеровцев на фронте

После мятежа Евгения Пригожина вагнеровцы почему-то исчезли с поля боя в подавляющем большинстве. Сейчас ЧВК "Вагнера" пытаются заменить другим подразделением, однако их эффективность в разы ниже.

Отдельные бойцы из "Вагнера" до сих пор остаются в Украине. Впрочем, это довольно незначительное количество. Об этом 24 Каналу сообщил заместитель командующего Восточной группировкой войск по коммуникациям Сергей Череватый. Кроме того, оставшиеся вагнеровцы сейчас могут воевать под руководством регулярных войск России.

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Подразделений ЧВК "Вагнера" уже нет в Украине

Еще до 24 июля вагнеровцы оставались на фронте. Хотя и Евгений Пригожин, и росСМИ рассказывали, что их уже давно отвели. Однако после мятежа ситуация изменилась.

Подразделений "Вагнера" нет, мы можем четко констатировать. Возможно, как элемент регулярной силы, но их как отдельной единицы уже нет,

– подчеркнул Сергей Череватый.

Абсолютное большинство из ЧВК "Вагнера" сейчас не воюет в Украине. Они потерпели поражение, поэтому вынуждены были отойти. Именно неудачи на фронте переросли в конфликт на территории России. Хоть и закончился он быстро.

"Зародилось все здесь (в Украине – 24 Канал). Если бы была победа, они бы все возвеличивали своего фюрера, говоря, что так все было и задумано. А поражения никто не захотел делить, поэтому начались постоянные споры, переросшие в мятеж", – отметил заместитель командующего Восточной группировкой войск.

Сергей Череватый рассказал об отсутствии вагнеровцев на фронте: смотреть видео

Кем заменили вагнеровцев

Сначала как помощь, а затем и окончательная замена, на фронте воюют подразделения "Шторм Z". Впервые штурмовые роты появились на поле боя примерно в апреле.

Россияне в нейминге – "боги", они как только не назовут. "Шторм Z", наверное, потому что там зеки в значительной степени. На самом деле это такая не совсем удачная попытка повторить "успех", в их понимании, "Вагнера",

– заметил Череватый.

Что интересно, ключевым недостатком в системе ценности россиян, конечно, является отсутствие расстрелов среди военных "Шторм Z". Соответственно, и "кровавой" дисциплины, как у вагнеровцев нет. В свою очередь это приводит к отсутствию нон-стоп штурмов, как у "Вагнера".

"Их бросают на штурмы на Лимано-Купянском направлении в частности. Но упорства, которое было у "Вагнера", нет. Потому что они понимали, если отступят – их гарантированно убьют командиры", – рассказал Череватый.

Поэтому бойцы "Шторм Z" часто проявляют свою криминальную натуру в отношении своих сослуживцев и мирного населения.

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